’Mijn vader krijgt tegelijk een kind en een kleinkind; hoe moet ik daarmee omgaan?’

„Ik ben zwanger van mijn eerste kind”, schrijft Tine. „En mijn vader is net opnieuw vader geworden. Hij en zijn jongere vriendin zijn uiteraard helemaal in de wolken met hun baby. Ik ben ook blij voor hem, maar ik ben ook bang voor de toekomst. Ik vrees namelijk dat hij zijn nieuwe kind belangrijker gaat vinden dan zijn kleinkind. Mag ik hem dat verwijten?”

Jaloezie

Tine doet haar eigen gezin, dat van haar vader en dat van de beide baby’s tekort als ze zich laat verleiden tot jaloezie. Dat stelt familietherapeut Else-Marie van den Eerenbeemt, die zich in haar advies tot Tine richt: „Je denkt nu vóór je vader en vult in hoe het voor hem zal zijn. Ik begrijp die angst goed, maar het is belangrijk om weg te blijven bij vergelijkingen en jaloezie.”

Onderscheid

„Je zal vanaf het begin goed en duidelijk onderscheid moeten maken. Hij is de opa van jouw kleinkind en de vader van zijn jouw halfbroertje of –zusje. Benoem dat ook regelmatig wanneer jouw baby er eenmaal is. ’Kijk, daar is opa’. Accepteer ook dat opa waarschijnlijk anders omgaat met zijn eigen kind dan met het jouwe. Dat is nu eenmaal zo: een vader heeft een heel andere status dan een opa.”

Niet vergelijken

„Het is bovendien heel waarschijnlijk dat je vader zijn nieuwe baby anders gaat opvoeden dan dat hij met jou heeft gedaan. Jullie zijn inmiddels tientallen jaren verder, hij is veranderd, tijden zijn veranderd en hij wil het waarschijnlijk anders of beter doen. Ga dus niet vergelijken, laat dat los. Als je hem gaat verwijten dat hij met zijn kleinkind meer leuke dingen doet dan dat hij vroeger met jou deed, kom je nergens. Jaloezie leidt nergens toe en de situatie wordt er alleen maar ingewikkelder door.”

Strijd

En wat al helemaal riskant is volgens Van den Eerenbeemt: wanneer beide gezinnen een strijd creëren tussen beide baby’s. „Kijk er ook voor uit dat je de beide baby’s niet met elkaar vergelijkt. Ga dus niet bijhouden wie waarmee het eerst was en waar de één beter in is dan de ander. ’Mijn kind kan al deze woordjes zeggen en jouw kind nog niet’, of ’Zijn kind loopt al en het mijne kan nog niet eens rechtop staan’. Ieder kind is anders en ook hier geldt: vergelijken heeft geen enkele zin.”

Uniek

Ieder kind is anders en elke familielid vervult weer in andere rol: het zijn ook juist deze gegevens die Tine gerust kunnen stellen, vervolgt Van den Eerenbeemt. „Ook al komen de baby’s bijna tegelijk ter wereld, iedereen is uniek. Jij bent de unieke moeder van je kind en je vader is zijn of haar unieke opa. Realiseer je ook dat dat bijzonder is. Jij wordt halfzus en de baby van je vader wordt oom of tante, om het nog maar eens ingewikkelder te maken! Zo’n leeftijdsgenootje kan nota bene nog weleens heel belangrijk worden in de toekomst, dus vlak ook de positieve kanten niet uit.”