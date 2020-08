Daghoroscoop 28 augustus

VANDAAG JARIG

Meer dan andere jaren zult u aandacht moeten besteden aan uw financiële agenda. U gaat waarschijnlijk meer verdienen (direct of indirect) of uw reputatie brengt extra geld in het laatje. Uw ouders of meerderen steunen uw financiële doelstellingen. Een operatie behoort tot de mogelijkheden.

RAM

Dankzij gezamenlijke inspanning van een goed- georganiseerde groep kunt u veel voor elkaar krijgen. U kunt veel opsteken van specialisten. Zorg voor een duidelijke richting en een gecoördineerd management om uw doel te bereiken.

STIER

Focus de komende weken op uw gezondheid en dagelijks werk. Voer veranderingen door in uw dieet of leefstijl als u er gezonder of mooier wilt uitzien. Eet groenten en fruit en drink veel mineraalwater. Verminder uw arbeidsuren.

TWEELINGEN

U kunt in een emotionele periode terechtkomen en het zal van belang zijn een veilige afstand te bewaren van zaken waarmee u niets te maken wilt hebben. Wat gebeurt zal niet saai of vervelend zijn, maar speel uw spel wel eerlijk.

KREEFT

Op financieel gebied kan vooruitgang worden geboekt. Een geschikte dag om u te verdiepen in ter zake doende papieren en bankafschriften te controleren. Verzeker u ervan dat uw auto, huis en medische zorg voldoende gedekt zijn.

LEEUW

Het kan een creatieve en intieme dag worden. Schaf oude gewoontes af en omhels alles wat nieuw is. Mensen op het werk beter leren kennen en u aansluiten bij een gemeenschappelijke zaak kan het begin zijn van een nieuwe levensfase.

MAAGD

Uw neiging om te kopen wat u wilt zonder er nog eens over na te denken is wel eens onweerstaanbaar. Maak een serieus begin met het verminderen van uw uitgaven en het ordenen van zaken. Geen dag om ruzies te bagatelliseren.

WEEGSCHAAL

Een geheim of een ontbrekend stuk informatie kan u een voorsprong bezorgen op de concurrentie. Maak gebruik van alles wat u ter beschikking staat om aan de winnende hand te blijven. Een naaste staat 100% achter u.

SCHORPIOEN

Een gevoel van mededogen en de behoefte mensen te helpen die het minder hebben dan u kan u ertoe brengen u op te geven als vrijwilliger voor een humanitair doel of als fondsenwerver voor bijv. de dierenbescherming.

BOOGSCHUTTER

Durf komende weken mooie dromen te dromen. Er zal sprake zijn van een ruimer potentieel dat u zal helpen te presteren en goede vroegere contacten terug te vinden. Geluk zorgt ervoor dat u de juiste mensen ontmoet.

STEENBOK

Overzie uw leven en vergewis u ervan dat u tevreden bent over de richting die u gaat. Erkenning wordt uw deel als u bereid bent moeilijke taken op u te nemen. Contact met een politicus of BN-er kan vandaag een hoogtepunt zijn.

WATERMAN

U zult dankbaar zijn als u beseft dat er een netwerk van steun achter u staat. Toon uw waardering voor allen die in u geloven. Een bijzonder moment is voorbehouden aan diegene die durft uit te komen voor een strijdbare overtuiging.

VISSEN

Houd de komende tijd rekening met extra communicatie m.b.t. een verzekeringskwestie, de afbetaling van een lening of schuld. Met wat inspanning kunt u uw financiële status verbeteren hetgeen het nodige voordeel zal opleveren.