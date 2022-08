Esthers zoon brak zijn nek door zinloos geweld: ’Ik weet niet wat hem bezielde’

„En dan komt op zondagmorgen plotsklaps zinloos geweld je slaapkamer in. Mijn zoon Ted, die ik grotendeels alleen heb opgevoed, heeft iets traumatisch meegemaakt. Daar waar ik hem altijd voor heb willen beschermen. Hij is degene die mij moeder maakte en hij is mijn enige kind en mijn kostbaarste ’bezit’. Hij en ik een bloedband voor het leven, al 22 jaar met upps en downs, maar altijd oog voor het positieve. Dat heb ik met de paplepel ingegeven.

Gebroken nek

Wat doet het met je als moeder, als je zoon binnenkomt met een brace om zijn nek en de mededeling dat hij zijn nek heeft gebroken als gevolg van een ruzie die hij probeerde te sussen? Allereerst voelde ik een enorme dankbaarheid dat hij alive in de slaapkamer stond, kon lopen, kon praten en er voor het oog fit uitzag.

Britt, een goede vriendin van hem, zat naast hem op de bank. Door hun rust bleef ik kalm, maar er ging van alles door mijn hoofd toen zij hun verhaal deden. Ik wilde maar één ding: weg uit huis de natuur in, een enorme behoefte aan afleiding, weg van deze situatie.

Omgeving

Gelukkig heb ik lieve buren en zij stonden direct voor ons klaar. Ik ging met de buurhond en twee buurmannen naar het strand, mijn hoofd leegmaken zover dat kon. Het voelde ook als een ontaarde moeder, want Ted bleef alleen achter in huis. Maar ik volg zoals altijd mijn gevoel. Ik kan er immers alleen voor hem zijn als ik, zover het gaat, oké ben.

Daarna volgden er dagen van visite en meningen. De media dook er bovenop, slachtofferhulp en uiteraard de politie. Je wordt die dagen geleefd en ik werd visite-moe. De tweede dag kwam de klap van wat er had kunnen gebeuren, met het verhaal van de jongen die vorig jaar het leven liet door hoofdtrappen op Mallorca.

De tranen bleven echter nog steeds uit, alsof ik het beleefde als een observator van ons leven. Ik gaf maandagmiddag om 16:00 uur aan de visite aan dat ik naar bed ging om te mediteren en te kijken of ik kon slapen. Ik trok het niet meer. Ik sliep als een roosje.

Tranen

Mijn zoon veranderde al snel van patiënt naar Ted. Dat drama erom heen om, keer op keer het incident uitleggen, was hij meer dan zat. Hij wilde chillen met vrienden en ging dit ook doen. Gewoon discussiëren voor op het stoepbankje over de gewone dingen van het leven als 22-jarige.

Bij mij kwamen woensdagmorgen de tranen, vier dagen na het incident. Sowieso zit ik er dubbel in. In mijn werk als jongerenwerker, begeleid ik jongeren met multi-problematiek. Ik heb er ook een aantal die geweldsdelicten hebben gepleegd. Ik weet wat de consequenties zijn van zo’n onbezonnen daad. Hier kan je echt jarenlang last van hebben, denk aan een VOG, denk aan schadevergoeding, maar ook het latere besef wat je een ander heb aangedaan.

Dader

Ook gaat mijn hart uit naar de moeder van de dader. Wij wonen in een kleine gemeente, waar het ons kent ons-principe geldt. Ik ken haar niet, maar ook voor haar moet het zwaar zijn.

Zij heeft haar zoon niet geleerd om op iemands hoofd te trappen, dat weet ik zeker. Maar toch kijken mensen ook jou erop aan als moeder. Wat de dader zelf heeft bezield, weet ik echt niet. Ik hoop van harte dat hij zwaar onder invloed was van allerlei middelen, waardoor hij hiertoe gekomen is. Niet dat drank en drugs een goed excuus mogen zijn, maar dan verklaart het nog het één en ander.

Levenslessen

Laten we hopen dat deze daad ergens goed voor is geweest. Mijn zoon heeft er een les uit getrokken: niet meer bemoeien met andermans ruzie en zinloze discussies uit de weg gaan, zeker als er drank in het spel is. En ik hoop dat ook de dader inzichten krijgt en met zichzelf aan de slag gaat.

De mixed emotions zullen voorlopig aanhouden. Zoals dinsdag toen we hoorden dat de dader was vrijgelaten en op 8 december de rechtszaak is. Die kwam met name binnen bij Ted. Hij voelde zich niet serieus genomen. En hem zo breekbaar zien, doet mijn moederhart pijn.

En zoals John Cruijff zei: ‘Ieder nadeel heb z’n voordeel’. Ted en ik mogen de warmte en de liefde om ons heen ervaren van allemaal lieverds die om ons geven. Dit is echt pure rijkdom. Ook zie ik Ted, die ik altijd alles uit handen neem (ik ben zo’n verwenmoeder), volwassener worden. Hij pakt alles zelf op, de contacten met ziekenhuis, politie, verklaringen inleveren, op bezoek bij zijn baas om alles toe te lichten, vervoer regelen als hij ergens heen moet. En dat was in het verleden wel anders.

Voor nu focus op de toekomst en herstel.”

