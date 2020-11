’Beste Fred, dus je hebt seks... Prima toch!’

Bekijk ook: Fred van Leer opgenomen in ziekenhuis

Lieve Fred

Kannone Fred, wat een puinhoop. En nee, dan heb ik het niet over dat jij seks hebt gehad. Daar is niks raars aan. Iedereen heeft seks. Sommigen alleen in het donker, anderen in de vrije natuur. En ook The Beatles lustten er wel pap van: Why don’t we do it in the road? Volwassen mensen hebben seks. Weet je wat pas echt raar zou zijn, realiseer ik me nu? Als je het niet zou hebben. Een aantrekkelijke vent in de bloei van zijn leven die nooit eens van bil gaat? Ja, dat zou vreemder zijn. Dus Fred, dat je seks hebt, vind ik verder helemaal prima. Naar mijn weten doe je het louter met andere volwassen die beschikken over voldoende verstandelijke vermogens om nee te zeggen als ze er geen zin in hebben. Dus... wat is precies het probleem?

Nou ja, dat iemand het kennelijk nodig vond om dat te filmen en vervolgens te verspreiden. Dat is natuurlijk wel een dingetje. Je gaat je afvragen wat daarvan de achterliggend gedachte is. Heeft die persoon nog nooit seksende mensen gezien, en is hij zo verbluft over het bestaan van rollebollende blote lichamen dat hij (of zij natuurlijk) dat met de wereld wil delen? Zo van: ’Kijk nou, wat ik heb gevonden. Gek hè, heb je ooit zoiets raars gezien?’. Die mensen bestaan hoor. Die hebben nog nooit een film van Nederlandse bodem gezien (want daarin seksen ze ze tegen de klippen op) en denken echt dat kinderen in de boerenkool groeien.

Seks

Of, wat ook kan, ze weten wel wat seks is, maar zijn ervan overtuigd dat dat alleen maar mogelijk is in een bed, tussen een man en een vrouw in een missionarishouding: zij onder, hij boven. Dat er mensen zijn die er er creatiever mee omgaan, kunnen ze dan natuurlijk ineens heel verrassend vinden: ’Nee joh, een rollenspel? Twee mannen? He gadver, nee hè. Kijk dan Tina, wat vies!’ (Raar genoeg geldt dat trouwens niet voor seks tussen twee vrouwen. Dat vinden ze dan weer niet vies, dat vinden ze geil. Maar die discussie bewaren we voor andere keer). En dan ga je zo’n filmpje delen: ’Echt, dit moet je zien! Zo gek... Een beetje zoals laatst die foto van die labradorpup, die was geboren met een groen vachtje. Die foto is ook viral gegaan!’

Nou ja Fred, je kunt je toch onmogelijk bezighouden met mensen die dus zelf kennelijk geen leven hebben en daarom ongevraagd meeliften op dat van jou? En zo komen we dan alsnog bij die puinhoop terecht. Want jeetje man, hoezo voel jij je ineens verantwoordelijk voor de zooi van anderen? Heb jij dat filmpje gemaakt? Nee. Heb jij het vervolgens gedeeld? Nog een keer nee. Had je kunnen voorzien dat een of andere eikel dat zou doen? Ook niet natuurlijk. Was het verstandig geweest als je in het heetst van de strijd even de boel op pauze had gezet zodat je het camerastandpunt kon veranderen en je hoofd niet meer in beeld was (suggestie van de helft van een populair zangduo)? Kom op nou zeg! Dit soort dingen komen toch niet in je op als je helemaal klaar bent voor zinnelijk genot. Je neemt niet iemand mee de slaapkamer in waarvan je van te voren al weet dat het een enorme l*l is. Dus je kon onmogelijk weten dat hij je zo’n k*tsreek zou leveren.

Filmpje

Het enige dat je jezelf zou kúnnen verwijten, is dat je die nacht een slechte hand van kiezen had. Daar sta je niet alleen in. Ik ken niemand die the day after nooit eens heeft gedacht: ’Wat bezielde me en hoe kom ik hier weg?’ De meesten hebben alleen geen bekende kop. Dus dat zijn dan slechts een paar kleerscheuren en een gekwetst ego en dan wegwezen en nooit meer omkijken. Maar jij hebt dus wel de pech dat je die bekende kop hebt. En dus ook nog eens een zielepoot trof. Want dat is hij toch?

Wat voor sneu type ben je als jouw vertier eruit bestaat om filmpjes van anderen rond te sturen, buiten hun medeweten om en tegen hun wil? Wees dan vent en stuur een foto van je eigen pielemans rond, als je zo nodig moet. O, dat doen ze al... Tja, het zou me inderdaad niet verbazen als zulke losers ook verantwoordelijk zijn voor de beruchte dickpics: ’Kijk eens. Mooi hè. Waarom wil nou niemand met mij?’ (Nou, omdat je zo’n rottig karakter hebt en zo’n zielige uitstraling misschien... Ik doe maar een gok).

Goed, Fred, om het even samen te vatten: seks hebben is niet fout, mits het is met iemand die volwassen is en ook zin heeft. Hoe je die seks vervolgens bedrijft, is verder jullie zaak. Daarmee heeft verder niemand iets te maken. Anderen zonder toestemming filmen en het filmpje rondsturen is wel fout. Heb jij dat gedaan? Nee. Met andere woorden: je hebt dus niks verkeerds gedaan!

Oud nieuws

Dus: kom uit de bedstee mijn liefste en doe verder geen rare dingen. Het sop is de kool niet waard en zoals mijn vroegere hoofdredacteur al zei: ’Morgen verpakken ze de vis erin’. Dat betrof dan wel de tijd waarin we alleen papieren kranten maakten, maar het principe is hetzelfde: morgen is het oud nieuws.