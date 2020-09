’Als je als vrouw je eigen brood verdient, wordt het er niet gemakkelijker op’

Catherine Keyl Ⓒ Eigen beeld

Jaren geleden las ik in New York een verhaal over hoe moeilijk het in die stad was voor zelfstandige vrouwen om een partner te vinden, voor vrouwen die hun eigen brood verdienen. Toen dacht ik nog: ’Ach, typisch Amerika’. Maar nu hoor ik dat hetzelfde in Nederland gebeurt; tijdens het daten heeft de emancipatie nog niet zo erg toegeslagen.