Onlangs viel het me weer op, toen ik in Amsterdam liep. Ik liep een man tegemoet, die schaamteloos zijn neus ophaalde en zijn rochel op de keien kwakte. Zijn vrouw liep ernaast, die leek geenszins gestoord door dit onsmakelijk tafereel. Waarschijnlijk valt het haar niet eens meer op. Ik merk trouwens vaker dat de mannen in kwestie zich van geen kwaad bewust lijken te zijn.

Quest schreef ooit dat vooral mannen dit doen om territorium af te bakenen. Maar wie is hier nou eigenlijk echt van onder de indruk? Voor het sissen en het nafluiten van vrouwen kun je in onze hoofdstad sinds dit jaar beboet worden met een prent van 190 euro.

Bij deze houd ik een pleidooi om ook dit smerige gerochel op straat te beboeten. Het is niet alleen vies, het is asociaal en het vervuilt onnodig de straten. Mannen, houd die fluim lekker binnen! Wie valt me bij?

