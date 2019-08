Ⓒ Foto: Hollandse Hoogte | Charlotte Bogaert

Flirterige blikken, uitgewisseld via de spiegel van het toerbusje. Dat was het begin van een romance tussen Paula (62) en de Engelse gids Jimmy. Dolgraag wilde ze hem nog een keer zien en liet hem opsporen via Memories. Zijn vrouw vond dat geen goed idee…