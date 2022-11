Amarins Komduur-Daems (47) is woordvoerder, getrouwd en moeder van een dochter (15). Ze zit bovenop het nieuws .

„Ik heb mijn honger naar nieuws van huis uit meegekregen. We keken altijd naar het journaal, maar ook naar Van Kooten en de Bie – om hun grappen te begrijpen, moest je wel op de hoogte zijn van wat er speelde. Ik praatte (en praat) graag mee en heb mijn liefde voor nieuws overgedragen op mijn dochter. Toen ik een tijdje geleden thuiskwam zat ze aan de buis gekluisterd om alles over het overlijden van Queen Elizabeth te volgen.”

Drinkwater

„Als ik opsta, zet ik meteen NPO1 aan op mijn wekkerradio. Dan kijk ik RTL Nieuws en als ik tijd heb ook het NOS Journaal. Ik lees twee papieren kranten en scan mijn digitale bronnen. Ik heb voor diverse apps pushberichten aanstaan. In de ochtend krijg ik automatisch alle berichten over drinkwater binnen, ik ben woordvoerder bij de vereniging van drinkwaterbedrijven. Mijn functie vraagt om alertheid op de laatste ontwikkelingen. Zelfs als ik een wandeling maak, luister ik naar een podcast, bijvoorbeeld Haagse Zaken, De Stemming van Vullings en Van der Wulp of Bureau Buitenland.

Talkshows kijk ik via uitzending gemist, maar alleen de items die mij interesseren. Ik vind het tegenwoordig meer meningenshows. Het nieuws niet volgen, maakt me onrustig. Op vakantie koop ik lokale kranten, dan wil ik weten wat er in dat Franse dorpje gebeurt. Wat ik lees en zie is echt niet altijd leuk, maar ik maak onderdeel uit van de wereld en draag graag mijn steentje bij. Dat je weet wat er gaande is, is voor mij niet meer dan logisch.”

Tessa van Elleswijk (42) is adviseur wonen, getrouwd en moeder van drie dochters (12, 9 en 7). Ze volgt het nieuws niet.

„Als het niet in mijn straat gebeurt, intersseert het me niet. Dat is een beetje hoe ik erin sta. Waarom zou je willen weten wat er 6.000 kilometer verderop gebeurt? Ik heb geen ruimte in mijn hoofd voor nieuws. Het maakt me onrustig. Natuurlijk weet ik wel dat er oorlog is in Oekraïne, maar de details ken ik niet. Als mensen erover beginnen, wil ik voor de grap nog weleens reageren met: ’Oorlog? In Oekraïne? Echt?’ Dan kijken ze me met grote ogen aan en vaak word ík dan het nieuws. Dat je amper van de actualiteit op de hoogte bent, vinden mensen razend interessant.”

Controle

„Ik kan me ergens wel voorstellen dat mensen niets willen missen, het geeft toch een gevoel van controle. Maar voor mij geen krant, geen journaal, geen talkshows. Mijn man en ik kijken ’s avonds on demand series en films, we zijn op bijna alle streamingdiensten geabonneerd. Een film of een documentaire over belangrijke gebeurtenissen kijk ik wel. Over 9/11 bijvoorbeeld. Maar toen ik daarvan destijds de eerste beelden had gezien dacht ik: heel erg, maar nu weer door.

Vreselijk om 24 uur per dag aan de buis gekluisterd te zitten. Waarom zou je? Je kan er tóch niets aan doen. Pas als het op de stoep staat, verdiep ik me erin. De verhoging van de energietarieven, bijvoorbeeld. Waar mijn afkeer vandaan komt? Ik denk van vroeger. Mijn ouders zetten altijd standaard om 20.00 uur Het Journaal aan. Ik kan dat deuntje niet meer hóren.”

