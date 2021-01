Elsa (36) heeft een goed voornemen: 2021 wordt het jaar van seksweekendjes

Favoriete onderwerp

„Het plan ontstond een paar weken geleden, toen mijn twee beste vriendinnen bij mij kwamen eten. Mijn vriend was er die avond niet en al snel hadden we het over seks – ons favoriete onderwerp. Schoorvoetend gaven we aan elkaar toe dat het allemaal wel wat spannender mocht. We mijmerden hardop over hoe het ooit was. ’De kinderen hebben alles kapotgemaakt’, riep mijn ene vriendin dramatisch uit.”

Plan

„Ze had wel een beetje gelijk. Het is niet direct de schuld van onze kleine kinderen, maar sinds hun komst is ons seksleven wel aanzienlijk minder spannend geworden. We zijn bijna altijd moe, we voelen ons minder aantrekkelijk en als we het al doen, dan moet het zo zachtjes mogelijk gebeuren om maar niemand wakker te maken. ’Hoe gaan we dit veranderen’, vroeg ik ze. En zo ontstond het plan.”

Stralen in lingerie

„We gaan ons seksleven een boost geven. En dat gaan we allereerst doen door weer eens iets beter voor onszelf te zorgen. We sporten alle drie al jaren niet meer en noemen ons extra gewicht na zes jaar nog steeds ’zwangerschapskilo’s’. Dat moet eraf, we gaan dagelijks lopen, waarvan drie keer per week met elkaar. En als het weer kan, gaan we naar de sportschool. We willen weer stralen in lingerie. Dat gaan we ook anders aanpakken namelijk; weg met de makkelijk zittende slips en beha’s.”

Aangename wisselwerking

„We hebben onszelf ten doel gesteld minstens vier keer per week seks te hebben. En ja, daar zullen we af en toe van balen, omdat we moe zijn. Maar ’moe’ is ook wel een heel makkelijk excuus. Zin kun je ook maken, dan verdwijnt de moeheid vanzelf. En wat is er lekkerder dan in slaap vallen na een orgasme? We zijn ervan overtuigd dat als we ons seksleven nieuw leven in blazen, onze mannen niet weten wat ze overkomt. En dat gaat natuurlijk een aangename wisselwerking hebben.”

Sekstoy

„Verder zijn we op het plan ’seksweekendjes’ gekomen. De kinderen bij opa of oma en wij een hotel in om de kamer dat weekend niet of amper uit te komen. En we bestellen eens in de twee maanden een nieuwe sekstoy, allemaal dezelfde zodat we er met elkaar over kunnen praten. We hebben elkaar beloofd ons goede voornemen niet te delen met onze mannen. We gaan ze ermee overvallen. Ik denk overigens ook niet dat mijn vriend het zo tof vindt dat ik alle ins en outs van ons seksleven met mijn vriendinnen bespreek.”

Meer seks

„Het is ons geheim, waar de mannen alleen maar voordeel van gaan hebben. Sinds we het plan hebben bedacht, kijk ik zo uit naar 2021. Ik merk aan mezelf dat het idee alleen al me opwindt. De afgelopen weken hebben Thijs en ik al meer seks gehad; het begint in mijn hoofd dus al goed te werken. Als het werkt, wil ik er misschien wel een boek over schrijven. Of andere vrouwen ermee gaan helpen. Ik denk namelijk dat een ingedut seksleven in veel relaties een probleem is.”

Nieuw begin

„Zolang je het met elkaar geweldig hebt in bed, zul je ook niet snel behoefte hebben aan een ander. Nou heb ik dat ook echt niet gehad, maar ik kan me wel voorstellen dat het een van de twee, of allebei, opbreekt. Seks is niet het belangrijkste in een relatie, maar we moeten ook niet doen alsof het een bijzaak is. Ik heb mijn eerste echt sexy lingeriesetje vlak voor de lockdown weten te scoren. Ik ga het als statement naar mezelf op 1 januari aantrekken. Een nieuw jaar, een nieuw begin.”

Jij op vrouw

Wil jij ook jouw ’Tussen de lakens-verhaal’ vertellen?

Dat kan hier.