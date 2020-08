'Niet in 5 seconden te fixen? Houd je ongevraagde mening dan voor je'

De vijfsecondenregel van twitteraar Jonne Kortmann luidt: „Je mag iets zeggen wat betreft iemands uiterlijk als ze het binnen vijf seconden kunnen corrigeren, zoals eten dat tussen de tanden zit, een etiket dat uit de kleding hangt of lippenstift dat op de tanden zit. Zie je iets aan iemand wat ze niet binnen vijf seconden kunnen corrigeren, dan zeg je daar niets van tenzij iemand om jouw mening vraagt. Denk hierbij aan iemand haarkleur, kledingstijl of gewicht, bijvoorbeeld.”

De tekst gaat verder onder de tweet.

Jonne Kortmann krijgt op deze tweet veel bijstand van andere twitteraars. Zo merkt iemand op dat de vraag ‘waarom je nog single bent’ of ‘waarom je nog geen kinderen hebt’ ook niet in vijf seconden is uit te leggen. Iemand anders tweet dat ze het graag had willen weten toen ze met uitgelopen mascara op haar werk verscheen, iets wat ze in vijf seconden had kunnen corrigeren.

Praat mee

