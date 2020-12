Orgel Joke (71): ’Mensen schrijven dat ik ze uit hun dip haal en weer vrolijk maak’

Joke Meijer Ⓒ Fotografie Brenda van Leeuwen

Wat een jaar hebben we – bijna – achter de rug! Deze vrouwen stonden in 2020 volop in de schijnwerpers. Hoe kijken ze daar nu op terug? De filmpjes waarop Joke Meijer (71) bekende nummers op haar orgel speelde, gingen viral. Orgel Joke was geboren! Ze is gepensioneerd kapper en gastouder, en ze heeft twee zoons en twee kleinkinderen.