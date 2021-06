Slaap jij slecht tijdens je vakantie? Met deze tips niet meer!

Slaap jij slecht tijdens je vakantie? Je bent waarschijnlijk niet de enige, aldus Lambert. „Het is niet ongebruikelijk dat men slechter slaapt in een onbekende omgeving. Over het algemeen hebben vrouwen vaker last van slapeloosheid dan mannen. Dit komt deels doordat vrouwen meer last hebben van schommelingen in de hoeveelheid progesteron en oestrogeen, hormonen die ervoor zorgen dat je beter slaapt. Slaapexperts hebben het over slapeloosheid wanneer iemand moeilijk in slaap valt, last heeft met doorslapen en/of wanneer iemand heel vroeg wakker wordt, en er daarnaast overdag ook veel last van heeft.”

’Eerste-nacht-effect’

Dat je slechter slaapt op vakantie heeft verschillende oorzaken. „Ten eerste zorgen onbekende omgevingsgeluiden ervoor dat we alert zijn. In een onbekende omgeving voelen we ons niet veilig, waardoor er een biologische overlevingsdrang ontstaat. In feite gaat je brein in een nachtwacht-modus: je rechterhersenhelft valt in slaap, maar je linkerhersenhelft blijft actief en houdt als het ware een oogje in het zeil.”

Gelukkig is het vaak zo dat het steeds makkelijker wordt in slaap te vallen in een vreemde omgeving naarmate de vakantie vordert, legt Lambert uit. „Dat noemen we het ’eerste-nacht-effect’. In de tweede nacht zal de omgeving al meer vertrouwd zijn.”

Ademhalingsoefeningen

Volgens Lambert zijn er verschillende trucjes en tips die je kunt toepassen om beter te slapen op vakantie. „Luidruchtige buren of actieve krekels: het kan je allemaal wakker houden. Neem daarom oordopjes mee tegen de onbekende geluiden. Probeer er verder niet teveel aandacht aan te besteden. Alles wat je aandacht geeft, wordt namelijk groter.”

„Er bestaan technieken om je aandacht af te leiden van omgevingsgeluiden waardoor je meer ontspannen de nacht in gaat, zoals een buikademhalingsoefening. Leg één hand op je buik, en de ander op je borst. Tijdens het inademen stel je je voor dat in je buik een ballon wordt opgeblazen. Adem in voor 4 seconden, en blaas daarna uit in 6 seconden. Stel hierbij voor dat de ballon leegloopt. Probeer in een cyclus te komen van 6 ademhalingen per minuut.”

’Omgeving als thuis laten voelen’

Daarnaast kan het helpen de onbekende omgeving meer als thuis aan te laten voelen, aldus Lambert. „Zo kun je bijvoorbeeld aan dezelfde kant van het bed gaan liggen als thuis en kun je dezelfde avondroutine behouden. Ook adviseer ik mensen een hoofdkussen van thuis mee te nemen, of in ieder geval een kussensloop. Tip: een gebruikte kussensloop ruikt vaak nog naar thuis.”

Ook de warmte kan van invloed zijn op onze nachtrust. „Ons lichaam heeft afkoeling nodig om in slaap te kunnen vallen. Zorg er daarom voor dat overdag ramen en luiken zijn gesloten. Leg overdag de lakens (in een afgesloten zak) in de vriezer, dit zorgt er dan in de nacht voor dat je lichaam kan afkoelen. Douche voor het slapen gaan warm in plaats van koud. Door koud te douchen, vernauwen je bloedvaten en kan je lichaam de hitte niet kwijt. Je zult het hierdoor dus alleen maar warmer krijgen. Verder kun je iets koels op je voorhoofd leggen. En ook hier: irriteer je niet aan de hitte en ontspan. Houd letterlijk en figuurlijk het hoofd koel.”

Niet piekeren en jetlag

Ook helpt het niet als je op vakantie gaat piekeren over bijvoorbeeld al het werk dat thuis op je te wachten staat. „Wellicht dat een piekerboekje hierbij kan helpen. Ik adviseer mensen, ook in de nacht, zo kort mogelijk hun zorgen op te schrijven. Door het op te schrijven is het makkelijker om ze los te laten. Je hoeft je geen zorgen te maken dat je het vergeet en je kunt het boekje ritueel sluiten, alsof je je zorgen aan de kant zet. Leer afstand te nemen van niet-helpende gedachten en geniet liever van je welverdiende vakantie.”

Als laatste heeft eventueel tijdsverschil invloed op onze biologische klok. „Ons bioritme kan een tijdsverschil van 1 à twee uur wel aan, maar bij meer tijdsverschil wordt ons ritme verstoord. Ik adviseer een aantal dagen van tevoren je leef- en eetritme geleidelijk aan te passen aan de tijdzone waar je naartoe reist. Ga bijvoorbeeld steeds een half uur eerder of later naar bed. Zo wen je alvast aan het ritme van je vakantieland en kun je direct genieten bij aankomst.”