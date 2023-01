Daghoroscoop 6 januari - Sterrenbeeld Vissen: Kijk eens kritisch!

VANDAAG JARIG

Als dingen moeten veranderen in het belang van jouw welbevinden, moet je dat nu doen. Later dit jaar wordt dat moeilijker. Jouw liefdesleven is rustig; je zult over het algemeen tevreden zijn en niet de behoefte voelen iets te veranderen of er extra aandacht aan te besteden. Fijn toch?

STERRENBEELD RAM

Besluiten die je nu neemt over bezittingen of financiën kunnen je toekomst bepalen. Ga dus voorzichtig te werk. Leg vragen voor aan een deskundige voor je tot daden overgaat. Er kan zich een verrassende ontwikkeling voordoen.

STERRENBEELD STIER

Een geschikte dag om problemen die je dwarszitten te bespreken met jouw baas. De positieve reactie kan je verbazen. Maak tijd vrij om een broer of zus een advies te geven, al heb je het druk. Je zult daar zelf ook voordeel van hebben.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Deze dag is er meer één om naar stabiliteit te streven op financieel gebied dan om geld uit te geven. Zie af van een lening en maak geen nieuwe schulden. Economisch kun je profiteren van een degelijk advies.

STERRENBEELD KREEFT

Er kan je hulp worden aangeboden juist wanneer je die nodig hebt. Een persoonlijk project kan van de grond komen en de indruk wekken haalbaar te zijn met winstgevende vooruitzichten. Schep niet op over jouw inkomsten.

STERRENBEELD LEEUW

Denk vandaag liever rustig na dan met een nieuw project te beginnen. Hoewel het aantrekkelijk is om successen uit 2022 op te rakelen is het wijzer om je te concentreren op hetgeen je dit jaar hoopt te bereiken. Nieuwe deuren zullen opengaan.

STERRENBEELD MAAGD

De kosmos heeft een drukke dag voor je in petto. Raak niet op een zijspoor en vergeet niets belangrijks. Een collega kan later vandaag meer dan dat worden en je op het pad der liefde brengen. Blijf vriendelijk in discussies met jouw partner.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Je kunt vandaag te maken krijgen met frustratie en irritante kwesties. Zo kun je het oneens zijn met de wijze waarop een collega zich van een taak kwijt. Als je al kritiek wilt uiten laat die dan liefst constructief zijn.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Ergerlijke kwesties dreigen vanmorgen reeds gemaakte plannen te torpederen. Zet, voor dat jij je kwaad maakt, jouw bekende charme en geduld in werking. Door goed te luisteren kun je een bevredigend compromis bedenken.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Het kan nodig zijn om een belangrijke financiële kwestie uit te zoeken en het is essentieel dat je volledig begrijpt wat zich aan het financiële front afspeelt. Reken er niet op dat je makkelijke oplossingen zullen aanwaaien.

STERRENBEELD STEENBOK

Een ongemakkelijk gevoel dat je iets anders moet doen, al weet je niet wat, kan het plezier van deze dag verzieken. Verzeker je ervan dat alles met naasten en beminden in orde is. Die zekerheid heb je dan tenminste.

STERRENBEELD WATERMAN

Degenen die een chronisch gezondheidsprobleem hebben kunnen een kleine terugslag ondervinden van een ingreep. Beperk het gebruik van alcohol en eet geen ongezonde dingen. Een goed moment om een dieet te beginnen.

STERRENBEELD VISSEN

Je kunt bedolven worden onder uitnodigingen voor interessante gebeurtenissen en er kan er één in de mail zitten die alle andere overtreft. Kijk eens kritisch.

