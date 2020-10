Daghoroscoop 1 oktober

VANDAAG JARIG

Als uw financiën niet te lijden hadden onder de gebeurtenissen van de afgelopen maanden, dan zal het economisch ook de komende tijd goed blijven gaan. Uw situatie wordt overzichtelijker en voorspoediger en het levenstempo zal beetje bij beetje omhoog gaan in 2021.

RAM

Financiële problemen kunnen minder groot zijn dan u vreest; laat een besluit over aan uw partner. Rust en kalmte zijn geboden als u deel uitmaakt van een driehoeksverhouding. Probeer uw gevoelens te ordenen en maak een eerlijke balans op.

STIER

Zakelijk kunt u de plank misslaan als emoties de overhand krijgen. Neem geen overhaaste besluiten, zeker niet als er dierbaren bij betrokken zijn. Vraag in geval van twijfel advies aan een buitenstaander. Streef naar meer vrijheid.

TWEELINGEN

Controleer de activiteiten van iemand die beweert u goed gezind te zijn. Denk aan de positieve uitstraling die het zal hebben als u moeite hebt met een slechte gewoonte te stoppen. Koester goede relaties in voor- en tegenspoed.

KREEFT

Wees op uw hoede voor iemand die uw leven op z’n kop kan zetten met ongecontroleerde uitspraken. Bedenk hoe u uzelf onmisbaar kunt maken in uw werkkring. Gehuwden met problemen doen er goed aan een therapeut in te schakelen.

LEEUW

Dromen zijn niet altijd bedrog al wordt dat in de volksmond beweerd. Geef niet toe aan uw neiging een loopje te nemen met uw trainingsschema of dieet. Organiseer uw leven zo dat u elke avond tevreden de ogen kunt sluiten.

MAAGD

U kunt op onbekend terrein iemand ontmoeten tot wie u zich spontaan voelt aangetrokken. Dat kan problemen geven als u in gezelschap bent van iemand met wie u al geruime tijd omgaat. Aanvaard een zakelijke uitdaging voorzichtig.

WEEGSCHAAL

Een contract waarover u al geruime tijd nadenkt kan het punt bereiken dat u moet beslissen of u verder gaat of het roer moet omgooien. Vergeet het heden niet als u investeert in de toekomst. Wees niet bang iets prijs te geven.

SCHORPIOEN

U straalt wijsheid uit en het zal anderen geen moeite kosten het met u eens te zijn. Maak wel duidelijk dat u de wijsheid niet in pacht hebt. Stop, kijk en luister voor u een besluit neemt waar u niet makkelijk weer onderuit kunt.

BOOGSCHUTTER

Zorg dat uw eerlijkheid onomstreden is als u geldzaken voor anderen behartigt. Verwerf het respect van uw omgeving door te leven volgens uw eigen normen; als u die oprekt zult u op meer punten terrein gaan verliezen.

STEENBOK

Ga ervoor als u iets wilt bereiken of vindt dat u ergens recht op hebt. De omstandigheden zijn met u. Zorg dat u elkaar goed begrijpt als u financiële afspraken maakt. Geef meer aandacht aan het welzijn van een ouder familielid.

WATERMAN

Verzamel alle informatie die u te pakken kunt krijgen over een zakelijk project om te voorkomen dat u in een valkuil trapt. Romantische gevoelens kunnen onverwacht opwellen, maar het lijkt verstandig de boot af te houden.

VISSEN

Zakelijk zult u moeten kiezen of delen. Geeft u anderen de kans hun zegje te doen dan zult u verbazingwekkende feiten vernemen. Op de werkvloer kunt u te maken krijgen met een flirtende collega, maar ga er liever niet op..