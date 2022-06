’Van het envelopje als cadeausuggestie, word ik altijd ongemakkelijk’

Kostbare aangelegenheid

„Ik ben in mijn leven niet veel op bruiloften geweest. De meeste stellen in mijn omgeving doen niet aan trouwen en ik moet eerlijk zeggen dat het me ook best een kostbare aangelegenheid lijkt om in zo’n enorm vriendennetwerk met trouwlustige types te zitten. Je zal een paar keer per jaar met het hele gezin naar Ibiza of Italië moeten vliegen, omdat het bruidspaar daar nou eenmaal het best tot z’n recht komt…

De envelop

Maar ook als het huwelijk gewoon hier in Nederland is, gaat het jou onherroepelijk flink wat geld kosten. Dat begint vaak al bij een vrijgezellenfeest (hoe gekker, hoe beter, hoe duurder), dan op de dag zelf allemaal een nieuwe outfit (met een beetje pech verandert ’s avonds de dresscode nog eens naar iets hautains als black tie - been there, done die poppenkast). Dan moet je nog thuis zien te komen (taxi of hotel). En je mag een envelop vullen.

Romantisch idee

Maar waarmee? Ja, met geld, dat is duidelijk, maar hoeveel? Je wil natuurlijk niet te krenterig overkomen naar de mensen die jou hebben uitgenodigd voor hún mooiste dag. Dat je onder de streep al vele honderden euro’s kwijt bent aan het spektakel, laten we voor het gemak buiten beschouwing. Volgens het Nibud geef je ongeveer dat wat je als gast gekost hebt. Romantisch idee, niet?

Iets origineels

Voor close family & friends geld een bedrag tussen de €50 en €150. De rest komt weg met €30 - €60. Voor collega’s en kennissen is de richtlijn €20 - €40. Nou goed, dat betreft dus een bruiloft. Maar wat als er op een verjaardagsfeest om geld wordt gevraagd? Ik word daar, zeker bij volwassenen, toch altijd een beetje ongemakkelijk van. Ik geef het mijn neefjes en nichtjes probleemloos; koop vooral lekker zelf iets leuks. Maar iemand die een prima salaris binnenharkt? Daarvoor zoek ik veel liever naar iets origineels.

Tranen in mijn ogen

Mijn 17-jarige dochter is de ongekroonde koningin van de cadeaus-waarover-is-nagedacht. Ze steekt er altijd veel tijd, moeite en liefde in. Je krijgt negen van de tien keer iets unieks, dan customized ze bijvoorbeeld een T-shirt met een lieve tekst of ze maakt een prachtige tekening die ze inlijst. Het zegt mij zoveel meer dan ongeïnspireerd geld in een envelop stoppen. Ik krijg er ook altijd tranen van in mijn ogen, dat zal niet snel gebeuren bij een opgevouwen briefje van €20.

Laat je verrassen

Natuurlijk zit je niet te wachten op tien prulcadeaus, waar je nooit meer iets mee doet. En ik kan me heel goed voorstellen dat als je krap bij kas zit, een financiële bijdrage voor je feestje alleen maar prettig is. Maar als je het gewoon goed hebt, moet je dan werkelijk nog iets willen sturen in wat je krijgt? Laat je toch gewoon verrassen, dat hoort ook een beetje bij een feestje, of niet?”