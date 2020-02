Ⓒ Stef Nagel

Poseren, schrijven, presenteren, acteren – alles wat Leonie ter Braak (39) aanraakt, lijkt in goud te veranderen. Dit jaar kunnen we niet om haar heen, want naast haar deelname aan Wie is de Mol?, speelt ze in De Beentjes van Sint-Hildegard, een komisch drama.