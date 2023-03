Dít zijn de drie finalisten van The Bachelorette

Vier van de twintig mannen dingen nog mee in de strijd om samen met de Bachelorette naar huis te vliegen. De finale is in zicht en ik kan je één ding zeggen; ik zou niet graag in haar torenhoge pumps willen staan op dit moment. De overgebleven singles lijken stuk voor stuk serieus voor Sylvia te vallen.

Speeddate

Waar het vorige week de beurt was aan de mannen om te worden voorgesteld aan hun potentiële schoonfamilie, mag deze keer Sylvia zich van haar beste kant laten zien. De vier beste vrienden van de vrijgezelle mannen maken namelijk hun opwachting. En Syl mag met hen op speeddate.

Tijdens deze geforceerde kennismakingsgesprekjes zitten de vier singles vanaf een paar meter afstand de boel te observeren, uiteraard met alle hoop dat er voor hen een goed woordje wordt gedaan. Bij de eerste gaat het al mis. Als vriend Mick allerlei positieve eigenschappen opsomt en Sylvia tot twee keer toe de verkeerde naam gokt. Zijn beste maatje blijkt namelijk Matthijs te zijn. Ai.

Geflirt

Als Syl bij de look-a-like en beste vriend van Tjeerd aanschuift, lijkt het even op een échte date. Dat zou wat zijn als hij er ineens met de Bachelorette vandoor gaat. Krijgt dit seizoen tóch nog een spannende wending. Ook Tjeerd sluit deze optie overigens niet uit en stelt bij de evaluatie aan zijn maat meteen de vraag of er geflirt is.

Maar de evaluaties zijn van korte duur, want al na enkele minuten maakt Sylvia haar opwachting. Uiteraard weer geheel overdressed in een kant-en-klare bruidsjurk. Er hebben vrouwen met minder voor het altaar gestaan.

Lustopwekkende oesters slurpen

Zodra het ongemakkelijk wordt nemen Tjeerd en zijn vriend Mees de Bachelorette meteen apart en daar scoren de heren punten mee. Dit is precies waar Sylvia van houdt. Mannen die haar álle aandacht schenken, ook al staan ze met een biertje in hun hand met elkaar te borrelen. En geef haar eens ongelijk. Ze verklapt vervolgens dat Tjeerd dan ook de meeste interesse in haar toont en de twee vrienden geven elkaar nog net geen high five.

De groepsdate die de volgende dag op het programma staat, is lustopwekkende oesters slurpen op een romantische boot. Kijk, de productie voelt nu ook - met het einde in zicht – dat er toch écht een keer gezoend mag gaan worden. Maar helaas is ook deze poging mislukt, want Sylvia is duidelijk geen oesterfan.

Zelfvoldaan

Bij terugkomst van de groepsdate blijkt er ineens een vervroegde rozenceremonie op touw te zijn gezet. Het is de allerlaatste tot de finale. De spanning stijgt en de mannen wensen elkaar zelfs succes.

Tjeerd krijgt de eerste roos en loopt zelfverzekerd de rode loper af. Het lijkt er zelfs even op alsof ie ineens zelfvoldaan een heuse speech terug gaat geven. Tjeerd loopt ondertussen nog net niet naast zijn espadrilles en is er vrij zeker van om met de hoofdprijs naar huis te gaan. Waardoor ik alleen maar meer denk dat het Joris gaat worden. Hallo, montage! Wij zijn vaker op het verkeerde been gezet…

Blessuretijd

Joris is dan ook de tweede gelukkige die een roos overhandigd krijgt en loopt al net zo zelfverzekerd op zijn doel af. Samé is de derde finalist en dat terwijl hij nog steeds geen een-op-een date heeft gehad. Zou de 24-uursdate dan meteen hun eerste officiële date worden?! Dat is nog nooit voorgekomen in het programma! En ik gun het de beste man dus nóg meer als hij het krijgen van de roos vergelijkt met een winnend doelpunt in blessuretijd.

Matthijs gaat in ieder geval niet door naar de verlenging en mag afscheid nemen van de Bachelorette, die het er duidelijk moeilijker mee heeft. Sylvia vindt hem helaas te lief. En terwijl ze op zoek is naar een man die haar op handen draagt, moet hij ook tegengas kunnen geven. ‘Het is ook nooit goed’, hoor ik alle mannelijke kijkers denken. Niets zo wispelturig als het verlangen naar liefde van een vrouw. En dan te bedenken dat Sylvia ons als kijker al wekenlang toevertrouwt deze keer toch écht met haar verstand te zullen kiezen…

