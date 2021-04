Dit is waarom je niet vooruitkomt (en het juist wel wilt)

Zo kan het gebeuren dat de mens van alles wil, maar niet vooruitkomt. Dat hij een plan heeft bedacht dat maar niet concreet wordt of dat hij in een belangrijk ontwikkelingsproces zit dat ineens tot stilstand komt.

Dat is het moment waarop menigeen denkt: wat is er aan de hand, waarom lukt het mij niet om verder te komen? Of: hoe kan het dat ik in het zicht van de haven als een plumpudding in elkaar zak?!

Het antwoord

Het antwoord is even helder als ongrijpbaar: het onbewuste heeft ingegrepen en besloten dat het tijd wordt voor een pauze, voor bezinning en voor tijd om misschien wel tot de conclusie te komen dat verdergaan te problematisch is.

Een dergelijk moment komt dikwijls voor de student die in de fase zit van afstuderen: de scriptie wil maar geen gestalte krijgen, de finale stageperiode wordt onderbroken of de laatste tentamenuitslagen zijn onvoldoende. Niet dat de student ineens zijn talent of intelligentie verloren heeft. Nee, het onbewuste registreert levensangst voor de nieuwe verantwoordelijkheden die de student straks te wachten staan.

Een vergelijkbaar moment is te zien bij mensen die een verre reis hebben gepland: één van de reisgenoten breekt zijn been, wordt ziek of gaat door zijn rug. Ook hier registreert het onbewuste angstgevoelens voor het onbekende en kan door fysiek ongemak een rem zetten op het geplande avontuur.

Depressie

Een subtiele relationele variant van de onbewuste rem is de man die door zijn hoeven zakt met een depressie, precies in de periode dat zijn vrouw in hele goede doen is en ook nog promotie maakt in haar werk.

Het gaat hier om onderdrukte gevoelens van afgunst en minderwaardigheid die dan boven komen drijven in de vorm van passieve agressie: zijn depressie moet haar progressie proberen af te remmen.

Nu lijkt mijn uitleg wellicht wat vergezocht, maar geloof mij: het onbewuste weet trucs uit te halen die het bewuste denken niet kan verzinnen.

Verlangen

Over depressies gesproken. Ook hier is dikwijls sprake van een onbewust stakingsritueel: de persoon in kwestie kan ineens niets meer en koestert al langer het verlangen om iets heel anders te doen dan verder te gaan met zijn relatie, werk of allebei.

De werking van het onbewuste is zo krachtig dat een gevreesde toekomst, voor even, in de ijskast kan worden gezet. Als dat gebeurt, is het geen schande om de stem van het onbewuste te gehoorzamen. Praat dan met een specialist om te weten wat je liever niet wilt weten.