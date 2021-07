'Als ik hoor hoe mijn buren verdergaan naar slachtoffer nummer drie, ben ik het zat'

Terwijl ik dorstig een glas water achterover sla, nemen twee vrouwen plaats aan het tafeltje schuin achter mij. „Jemig, wat is Karin dik geworden, hè.” „Nou, echt… Ik wilde er net over beginnen. Niets mis met een beetje extra om van te houden, maar dit wordt gewoon onsmakelijk.”

Toch maar een salade

Ik voel me ongemakkelijk worden en laat mijn blik over mijn eigen lichaam glijden. De korte spijkerbroek die ik aan heb, komt net uit de droger en zit wat strakker dan normaal, waardoor er een vetrol bovenuit komt. Iets verder naar beneden raken mijn dijen beide zijkanten van de stoel en van mijn enkels is vanwege het warme weer (en omdat ik ongesteld moet worden) vrij weinig meer over. Op dat moment komt de serveerster naast me staan. Of ik klaar ben om te bestellen. Ik denk al dagen aan de clubsandwich die het betreffende tentje op het menu heeft staan, maar besluit toch voor een salade te gaan. Zonder brood.

Mijn buren babbelen rustig verder, zich totaal onbewust van wat hun gesprek met mij doet. Als Karin met de grond gelijk is gemaakt, is het de beurt aan het volgende slachtoffer. Volgens de dames heeft ene Suus ‘een enorm oude kop gekregen’. Vanachter mijn zonnebril gluur ik stiekem eens goed naast mij. Twee doodnormale vrouwen: jaar of vijftig, beiden een buikje en hier en daar wat rimpels. Alles wat ze zo lelijk en afstotelijk zeggen te vinden aan ‘Karin’ en ‘Suus’ hebben ze zelf ook. Waarom vallen wij vrouwen elkaar toch altijd zo af?

Kwetsende reacties

Een tijdje terug schreef ik een open brief over de dag waarop ik sinds jaren weer een bikini aantrok naar het strand. Iets wat eerder ondenkbaar was, aangezien ik mezelf dik, lelijk en onaantrekkelijk vond. De eerste paar minuten zat ik met zweethandjes om me heen te kijken en deed ik mijn uiterste best om mijn buik in te houden, maar toen ik eenmaal los kwam, viel er een enorme last van mijn schouders en kon ik (letterlijk) weer normaal ademhalen. Moraal van het verhaal: Schijt aan wat een ander wel of niet denkt. Geniet! Binnen de kortste keren zat mijn inbox vol met vrouwen (en mannen!) die mij wilden bedanken voor mijn boodschap. En ook onder de post op de Facebookpagina van VROUW regende het positiviteit. Vrouwen die elkaar spontaan complimenteerden en moed inspraken. LOVE IT!

Tegenover al die positieve berichtjes stond een flinke lading lief bedoelde, maar eigenlijk vrij kwetsende reacties als ‘Mannen houden niet van skeletten.’ en ‘Liever dik dan van die anorexia-types.’ Daar slaan we wat mij betreft de plank mis. Dik is niet beter of slechter dan dun, wit is niet beter of slechter dan zwart en lang is niet beter of slechter dan kort. Iedereen mag er zijn en is mooi op zijn of haar eigen manier. Hoe veel je weegt of hoe je eruitziet, heeft daar bar weinig mee te maken.

Slachtoffer nummer drie

Als ik hoor hoe mijn buren verdergaan naar slachtoffer nummer drie, die er ‘de afgelopen tijd zo slonzig bij loopt dat het niet gek is dat ze nog geen leuke vent heeft gevonden’, ben ik het zat. Het is toch te idioot voor woorden dat ik aan mezelf ga twijfelen door twee vrouwen die zelf overduidelijk onzeker zijn over hun voorkomen? Ik ben op mijn (bijna) dertigste eindelijk op het punt dat ik oprecht blij ben met wat ik in de spiegel zie en kan dit van me afzetten, maar je dochter en nichtje horen ook hoe jij over andere vrouwen praat. Is dat echt wat je ze wilt meegeven?

Over mijn zonnebril heen kijk ik de dames strak aan terwijl ik een theatrale zucht slaak. Hun verbouwereerde (en ietwat beschaamde) gezichten als ik zeg dat ik hoop dat mijn vriendinnen achter mijn rug wat aardiger over mij praten, doen me goed. Terwijl ik mijn zonnebril weer voor mijn ogen schuif, steek ik mijn hand op naar de serveerster. Ik heb verdorie helemaal geen zin in een salade!