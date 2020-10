Daghoroscoop 6 oktober

VANDAAG JARIG

In financieel opzicht kunt u frivool zijn en onlogisch. U maakt zich soms meer zorgen om de verdiensten van anderen dan om die van uzelf, omdat u weet dat alles en iedereen met elkaar verband houdt. U weet dat u zelf overeind moet blijven om te kunnen helpen. U bent de ideale vriend(in).

RAM

Met uw eigen houding bepaalt u deze dag. Probeer verder te kijken dan uw voordeur en sta open voor potentiële kansen om uw grenzen te verleggen. Financiële steun is beschikbaar als u uw plannen met wat zwier ter tafel brengt.

STIER

Het resultaat van een artistiek werkstuk of zakelijk project wordt binnenkort bekend. Controleer details en maak duidelijk dat u blijft tot het karwei is afgerond. Er zit liefde in de lucht, maar ook geharrewar. Beloof trouw.

TWEELINGEN

Trek u niet meteen terug als u anderen ervan verdenkt gebruik te maken van uw ideeën. Behoud onder alle omstandigheden uw gevoel voor humor. Aanvaard een invitatie toe te treden tot een bijzonder gezelschap. Volg een ingeving.

KREEFT

Waar het een verbintenis, uw gezin of publiciteit betreft, gaan uw wensen of verlangens in vervulling. Het gevoel sterk te zijn en een spectaculaire slag te kunnen slaan zwelt aan. Wees wat minder bevooroordeeld en gebruik humor.

LEEUW

Zie het als een opdracht met de mode mee te gaan en test uw mogelijkheden. Een geschenk kan ertoe bijdragen er beter uit te zien. Beklim de ladder van succes door zorgvuldig uw woorden te kiezen, zowel verbaal als op papier.

MAAGD

Er kan een liefdesrelatie ontstaan na een botsing van meningen; een Boogschutter bekijkt u oplettend. Durf iets te veranderen en doe dat op uw eigen manier. Ga om met enthousiaste mensen die in u geloven. De kosmos is u goed gezind.

WEEGSCHAAL

Met stilstaan schiet u weinig op. Sta open voor verandering, reizen, variatie en ontwikkel uw talenten. Richt uw aandacht op uw omgeving en tracht deze te verfraaien. Contact met een vroegere vlam kan een dilemma oproepen.

SCHORPIOEN

Denk goed na voor u iets zegt of op schrift stelt. Door eventuele gevolgen tevoren te bedenken kunt u tot de conclusie komen dat u uw aanpak wat moet afzwakken. Uw belangstelling voor de natuur en buitenlanders neemt toe.

BOOGSCHUTTER

Afspraken vragen aandacht; het kan noodzaak zijn uw tempo op te voeren. Uw zakelijk leven vertoont geen rimpels, uw liefdeleven evenmin. Let op de tijd; vergeet geen deadline. Een relatie is moeilijk, maar duurzaam.

STEENBOK

Mensen die in principe belangstelling tonen voor de zaken waarmee u bezig bent kunnen dat op een vreemde manier kenbaar maken. Houd rekening met veranderingen waarop u geen vat hebt. Doe geen onbezonnen dingen.

WATERMAN

Probeer u te concentreren op belangrijke zaken en breng lijn in uw werkzaamheden. Herzie een plan dat niet haalbaar lijkt en tracht de kosten te beperken. Bewaar kopieën van brieven over een juridische of medische kwestie.

VISSEN

Als anderen geen heil zien in een door u gepresenteerd project heeft het geen zin het door te drukken. Een op papier gezette belofte zal met enige vertraging worden nagekomen. De financiële positie van een naaste kan pijnlijk duidelijk worden.