’Waarom toch altijd die bikini-stress?’

„Dat is eigenlijk heel normaal! En het bijzondere is vooral dat vrijwel elke vrouw daar last van heeft. Of je nu wat meer curvy bent, superslank, groot of klein. We vinden het allemaal spannend om na een winter lang ’verborgen’ te hebben gezeten onder lekker veel lagen kleding de boel weer uit te trekken en ons nog witte lijf te tonen.

Voor dat eerste is wel een oplossing want je kunt natuurlijk voordat je het strand opgaat naar een beautysalon gaan om een spraytan te nemen. Dat kleurt gelijk lekker op.

Een kuurtje bij de zonnebank doet ook wonderen uiteraard. En je kunt ook altijd zelf nog aan de gang met selftanner waardoor je alvast een beetje gebruind op het strand verschijnt. Maar let op! Al deze methodes bieden geen garantie dat je niet verbrandt, dus wel eenmaal op het strand insprayen met een flinke spf-factor zonnebrandcrème.

Onzeker

Uiteraard is het jezelf niet slank genoeg vinden een euvel dat veel vrouwen hebben. De schaamte om op het strand gezien te worden en mensen tegen te komen die slanker en mooier zijn is enorm. Maar ook daar weer staan wij niet alleen! Deze week kwam er een mail in mijn inbox van lingerieketen Hunkemöller die bij een bureau onderzoek heeft laten uitvoeren naar hoe vrouwen tussen de 18-40 jaar naar zichzelf kijken tijdens het bikiniseizoen. De uitkomst was best schrikbarend! Veel vrouwen hebben toch een behoorlijk negatief zelfbeeld en krijgen enorme stress als ze een uitstapje naar het strand maken. Maar liefst 80% van de ondervraagde dames heeft daar zelfs last van! Vooral in een bikini voelt de meerderheid zich onzeker en daardoor is dit vaak een reden om voor een badpak te kiezen en het lichaam meer te bedekken.

Het bijzondere is dat vrouwen over ’lotgenootjes’ nogal positief oordelen als ze die op het strand in een bikini zien lopen. Maar liefst 65% van de dames bewondert een andere vrouw in bikini namelijk wel. De bikini onzekerheid is dan ook vaak ongegrond maar alleen wij als vrouwen zelf kunnen dit een halt toeroepen. In vergelijking tot andere landen (België en Duitsland bijvoorbeeld) zijn wij dan nog degenen die de meeste bikini’s dragen maar toch… Opmerkelijk is dat 32% van de ondervraagden denkt dat anderen enorm op ze letten als ze op het strand in een bikini verschijnen.

Meer aankleden

Opvallend is ook het gegeven dat 28% procent van de vrouwen zichzelf meer bedekt dan ze eigenlijk zouden willen en 30% gaat liever helemaal niet naar het strand vanwege de bikinistress. Op zich is er met het meer aankleden natuurlijk niet zoveel mis als je dat echt een stuk minder onzeker maakt.

Zelf verschijn ik altijd bij het zwembad of strand in een ’matching’ strandtenue, dat wil zeggen een badpak (ja ik ben ook geen fan van bikini’s na het krijgen van twee kinderen) met bijpassende tuniek. Daarbij hoort dan ook een strandtas, een zonnehoed en een paar slippers in een kleur die terugkomt in de tuniek. Als het lukt dan ook graag eenzelfde badlaken erbij!

Als ik eenmaal op het strand- of zwembad bedje ben geïnstalleerd trek ik pas alles uit. En als ik ga lunchen of een drankje of ijsje zelf moet halen dan kleed ik me ook deels weer aan. Sowieso gaat de tuniek aan! Mijn vriendinnen noemen me steevast Alexis on the beach omdat ik altijd full force verschijn. Dat vind ik gewoon fijn, ik hou niet zo van weinig kleren te dragen en vind dat ook heel saai ogen. Het hoeft dus niet zo te zijn dat je altijd in bikini aan hoeft komen te lopen. Maar laten we wel zijn: vrijheid blijheid! Iedereen mag dat natuurlijk voor zichzelf bepalen. De tankini vind ik wat dat betreft ook echt een uitkomst want dit meer uitgesneden badpak laat toch wat huid vrij maar oogt niet gelijk heel bloot. Een diep decolleté is voor mij wel altijd een must bij het badpak want ik wil wel een beetje kleur zien en geen strepen als ik daarna een leuke outfit aan heb.

Pareo

De ultieme strandaccessoire blijft voor mij (en met mij vele anderen) toch wel de pareo. Ik heb ze intussen in alle soorten en maten want ze passen nu eenmaal heel goed bij elk badpak/bikini in welke kleur dan ook. Sinds kort heb ik ook de pareo-ring ontdekt, daarmee kun je de pareo makkelijk vastzetten en hoef je deze niet meer in een knoop te strikken. Tip! Een leuk cadeau ook voor iemand die jarig is, inclusief een leuke pareo. Die sla je snel even om over je badpak/bikini heen als je achter de kinderen aan moet rennen. Maar deze doet ook dienst tijdens een lange strandwandeling als je je niet helemaal aan wilt kleden, maar toch ook niet alle ogen op je gericht wilt hebben aan de waterkant. Bovendien kun je de pareo ook nog iets hoger hijsen als je in het water dipt. Even snel een ijsje halen of een drankje? Dan knoop je de pareo ook even snel om als jurkje (strikken in de hals) en zie je er heel leuk uit. Voor een lunch ook een aanrader want niet elke lunchlocatie waardeert het als je in badpak/bikini verschijnt. Het staat toch even wat gekleder.

