Familiehysterie: ’Ga nooit met dertien neven en nichten in een ouwe stal slapen’

Rampenweekend

Marije (44): „Tijdens een neven-en-nichtenweekend in een boerderij – ga nooit met dertien neven en nichten in een ouwe stal slapen – kregen twee neven zo’n ruzie over hoe er gebarbecued moest worden, dat ze niet opletten en de barbecue zelf in de fik ging. In de haast om dat te blussen werd de schragentafel, waar de rest van het eten op stond, omvergelopen en kreeg een nicht van de stress een epileptische aanval. Toen het vuur gedoofd was en de nicht met een slaapzak om zich heen zat bij te komen, is een kleine delegatie naar de plaatselijke snackbar gereden. Van de patat kikkerde iedereen op, tot twee andere neven na een biertje te veel ruzie kregen over de enige echte samenstelling van een kapsalon. Een van hen vertrok woedend, met zijn vrouw en vele verwensingen. Het was ons eerste en laatste neven-en-nichtenweekend.”

Affaire met de bruid

Marjolijn (33): „Dat bij de trouwceremonie van mijn zus een van de aangetrouwde mannen het zo te kwaad kreeg dat hij moest worden afgevoerd, was best opmerkelijk. Dat hij opbiechtte een hartstochtelijke romance met de bruid te hebben, daar keken we ook allemaal best van op. Dat de bruidegom tierend met zijn familie vertrok: alle begrip. Dat zowel de bruid als de bedrogen zus hysterisch werden: ook vrij logisch. Maar dat in deze chaos mijn moeder ruzie kreeg met een tante omdat ze allebei een groen pakje droegen ’terwijl we toch hadden afgesproken dat je wat anders aan zou trekken’, dat zal ik nooit begrijpen.”

