’Felle kleuren doen Amalia meer goed dan fletse tinten’

We zagen Amalia gisteren overdag in een rode broek met daarop een Isabel Marant bloemenblouse, een hip merk onder jongeren. Blijkbaar is Amalia overgeschakeld op de broeken want ook een witte broek kwam al meerdere keren in beeld met name tijdens het reizen, wat natuurlijk wel zo comfortabel is. Die witte broek kwam ook gisteravond weer terug, deze keer met daarop een rode blouse die haar heel goed stond. Felle kleuren doen de kroonprinses meer goed dan te fletse tinten, maar het lijkt erop dat ze voorzichtig van start wilde gaan.

Nu de reis vordert komt er steeds meer kleur uit de kast en ook met het haar experimenteert de prinses volop! Ook beige pumps werden gedragen, een uitdaging met zoveel bezoeken waarbij flinke stukken gelopen moeten worden, maar Amalia heeft al bewezen dat op hakken lopen haar prima af gaat, net als haar moeder. Dat bewijst ze ook in de avond weer als ze een paar hippe, witte hooggehakte sandalen draagt met een opengewerkte, transparante sleehak die best hoog is. Eyecatchers oftewel statement pieces daar draait het om, zo zal menige stylist beamen. En dan is het de kunst om daarin niet door te slaan met te veel poespas en die kunst verstaat Amalia al.

Sieraden

Daarbij droeg ze haar favoriete knalgroene clutch van Jacqemus (recyclen!) en een donkerblauwe laagjesjurk van LaDress. Van haar moeder heeft ze geleerd outfits meerdere keren te dragen en zodoende kwam deze uit de kast, want die was eerder gedragen tijdens haar introductie bij de Raad van State in 2021. Eerlijk is eerlijk: Amalia lijkt zich toch het prettigst te voelen in een jurk, maar experimenteert en wisselt nog wat af met diverse stijlen. Leuk detail is dat ze bovendien dol op sieraden is en naast haar horloge ook gerust een armband om dezelfde pols draagt. Aan de andere pols ook meerdere armbanden, dat maakt het geheel allemaal wat minder stijfjes en formeel. En wederom een mooi style statement!

Máxima kleurde overdag mooi in het geel met een zomerse Natan jurk weliswaar met lange mouwen maar met een opening onder de oksels waardoor het geheel toch luchtig is. De combinatie met de slangenprint pumps is goed gevonden en niet zo voor de hand liggend. In de avond verscheen ze in een beige/okerkleurige jurk van een van haar momenteel favoriete merken Zimmermann waarbij ze bij deze eenvoudige kleuren turquoise oorbellen had afgestemd op een bijpassende clutch. Saai moet het immers niet worden… De jurk zelf hebben we al een paar keer eerder voorbij zien komen, maar dat zijn we van onze koningin intussen wel gewend. Saillant detail: haar bruine avondsandalen waren minder hoog dan die van haar dochter!

