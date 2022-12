Premium Het beste van De Telegraaf

Tussen de lakens Justine: ’Ik ga hem verrassen met een heel hete kerst...’

Kopieer naar clipboard

In de rubriek ’Tussen de lakens’ vertellen vrouwen over hun seksleven. Dit verhaal komt van Justine (57). Zij en haar man zijn dit jaar voor het eerst in jaren samen met kerst en daar gaat Justine het flink van nemen. ’Ik ga Maarten overvallen met misschien wel de spannendste kerst van zijn leven.’