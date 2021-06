Gouden ijsblokjestips: maak ze van fruit, wijn of koffie!

IJsblokjes van koffie

Een ijskoffie drinken kan altijd! Tussendoor of lekker als nagerecht, het maakt niet uit. Het enige jammere is dat je ijskoffie zo snel waterig wordt als je er ijsblokjes van water in doet. De perfecte oplossing: ijsblokjes van koffie! Op deze manier wordt je ijskoffie niet aangelengd met water als de ijsblokjes smelten.

Schijfjes citroen

Citroenwater is een lekkere dorstlesser tijdens warme dagen. Wees goed voorbereid en leg nu alvast schijfjes citroen in de vriezer. Je kunt de schijfjes in een plasticzakje doen en ze eruit halen als je citroenwater wilt, maar je kunt de bevroren citroenschijfjes tegelijkertijd ook als ijsblokje gebruiken.

IJsblokjes van wijn

Een wijntje tijdens de lange zomeravonden is natuurlijk heerlijk, maar het moet wel goed koud zijn. Net als bij ijskoffie verwatert je wijn als je er ijsblokjes van water ingooit. Zorg er dus voor dat je altijd ijsblokjes van rosé en witte wijn in de vriezer hebt liggen. Zo kun je optimaal genieten van je wijntje!

IJsblokjes met stukjes fruit

Naast citroen zijn er natuurlijk een heleboel andere soorten fruit die je kunt invriezen. Snijd bijvoorbeeld een aardbei in kwarten en leg ze in een ijsblokjesmal. Vervolgens vul je de mal met water en leg je ’m in de vriezer.

Wanneer je de vorm eruit haalt heb je dus een ijsblokje met een stukje fruit erin. Lekker verkoelend, maar ook een heerlijk smaakje! Je kunt voor van alles kiezen en ook combineren. Denk bijvoorbeeld aan een ijsblokje met komkommer en munt, met framboos, of komkommer en citroen, met mango etc.

IJsblokjes van wat je ook wil drinken

Zoals net al werd benoemd, is het zonde als je drankje verwatert. Dat geldt niet alleen bij ijskoffie en wijn, maar bij alle drankjes. Je kunt in principe van elk drankje dat je wil drinken ook een ijsblokjesvariant maken, alleen moet je het wel van tevoren bedenken zodat je het nog in de vriezer kunt leggen. Proost!