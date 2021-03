Lucille Werner de politiek in: ’Mensen zeggen dat ik geen ervaring heb’

Lucille Werner: „Inspiratie haal ik niet uit bekende mensen, maar uit de buurman of een vrouw op straat met een verhaal.” Ⓒ Stef Nagel

Een groot hart voor de samenleving had ze al, maar nu gaat ze voor het eerst de landelijke politiek in op een verkiesbare plaats. In VROUW Magazine vertelt ze haar verhaal: Lucille Werner (53). Ze is getrouwd, heeft een zoon (11) en we kennen haar als tv-gezicht, maar deze maand maakt ze de overstap naar de Tweede Kamer. Ze is nummer 10 op de lijst van het CDA.