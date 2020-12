Moet Mark Rutte zich ook voor de camera laten inenten?

Bijna de helft van de Nederlanders twijfelt over vaccinatie met het coronavaccin, dat blijkt uit onderzoek van de TU Delft en het RIVM, aldus de NPO. Volgens hen willen de meeste mensen nog even afwachten voordat ze een besluit nemen of ze zich wel of niet laten inenten. In Amerika willen de voormalige presidenten met hun openbare inenting twijfelaars over de streep trekken.

Privézaak

Volgens RTL Nieuws zouden sommige Nederlanders dit ook niet zo’n slecht idee vinden. Oud-premier Balkenende zegt een openbare vaccinatie te overwegen, minister De Jonge geeft ook aan er geen probleem mee te hebben om zich voor de camera te laten inenten.

Hij is echter wel van mening dat we niet op de zaken vooruit moeten lopen en dat de kwetsbare groepen als eerste aan de beurt moeten komen. Aangezien De Jonge pas 43 jaar is, behoort hij dus niet tot deze groep. Ook premier Rutte loopt nog niet op de zaken vooruit. En volgens de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) blijft de vaccinatie van het koningshuis een privézaak.

Brits Koningshuis

In het verleden is het wel voorgekomen dat leden van het Britse koningshuis zich hebben laten inenten om het belang van een vaccinatie te benadrukken. In de Verenigde Staten moeten de oud-presidenten nog even geduld hebben, omdat de Amerikaanse toezichthouder het coronavaccin nog niet heeft goedgekeurd.

Praat mee

