Wat doen kinderen rond dat uur alleen op straat?

De politievakbond ACP maakt zich grote zorgen over het aantal minderjarigen dat tijdens de jaarwisseling is aangehouden. Zo werden alleen al in Utrecht 23 minderjarigen opgepakt, onder meer voor het gooien met vuurwerk en het aanbrengen van vernielingen.

Op Twitter zorgt de fatale brand voor een hevige discussie. Zo vraagt Paul zich af of volwassenstrafrecht op z’n plaats is.

Femke vindt juist dat er begrip moet zijn voor de tieners; zij moeten deze last al de rest van hun leven meedragen.

Nikki hoopt dat de volkswoede niet wordt gericht op de jonge kinderen, maar op het vuurwerk.

Praat mee

De roep om een vuurwerkverbod neemt toe, evenals de vraag of - in het geval van de Arnhemse flatbrand - het strafrecht voor volwassenen zou moeten worden toegepast. Maar er zijn ook veel mensen die zich afvragen wat de rol van de ouders is in dit geheel. Is het wel verantwoord om tieners tot diep in de nacht zonder toezicht op straat te laten rondhangen?

Wat vind jij? Zijn mensen verantwoordelijk voor het feit dat hun kinderen zich misdragen? Of is het onmogelijk om kinderen met de jaarwisseling binnen te houden en is een vuurwerkverbod een beter idee? Praat met ons mee op onze Facebookpagina!

