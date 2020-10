De leukste 12 online uitjes voor in de herfstvakantie!

1. Drents Museum

Het Drents Museum lanceert een serie interactieve online lessen speciaal gemaakt voor leerlingen van de basisschool en het voortgezet onderwijs. Doordat het het afgelopen jaar minder goed mogelijk was om het museum fysiek te bezoeken, hebben ze hier toch iets op gevonden, om zo kinderen betrokken te houden bij kunst en cultureel erfgoed.

In oktober worden de eerste twee lessen gelanceerd, die in het teken staan van een workshop ’stilleven vind je overal’ en een 360 graden tour door Het Grootste Poppenhuis van Nederland.

2. Lockdownlessen.nl

Bij deze online verzameling van kunst wordt je huiskamer een creatieve bruisbal vol met kleur en verwondering. Op de website kun je o.a. meer vinden over kunsteducatie, lockdown-challenges (waarbij je bijvoorbeeld dingen moet tekenen of fotograferen) en algemene informatie over jouw favoriete kunstzinnige onderwerp.

3. Kunstonderwijs voor thuis door het Centraal Museum Utrecht

Ook bij het Centraal Museum Utrecht ben je aan het juiste adres als je als ouder of docent iets leuks zoekt om aan je kind te leren. Met een speciale opdracht voor zowel primair als voortgezet onderwijs is er genoeg te leren op het gebied van kunst.

Denk hierbij aan het vergelijken van kunststukken, het maken van een kunst-meme en opdrachten waarbij je zelf aan de slag moet om kunst te maken. Verveling is een no go bij dit thuis-kunstonderwijs!

4. Theater Na De Dam

Tijdens de speciale voorstellingen over 4 & 5 mei van Theater Na De Dam, duik je in de geschiedenis van de bevrijding en de Tweede Wereldoorlog. Aan de hand van verschillende podcasts, tv-uitzendingen, korte films, documentaires, videopodcasts (podcasts waarbij je de mensen ziet praten via video) en opgenomen livestreams, is er genoeg informatie om in de duiken.

Theater Na De Dam is een samenstelling van verschillende instanties, om een zo gedetailleerd mogelijk beeld te schetsen van deze zware oorlogstijd.

5. #Troostpool

Studenten van het ArtEZ hebben tijdens de lockdown niet stilgezeten. Ze hebben gezamenlijk een voorstelling gemaakt: De Rattenvanger. In De Rattenvanger staan enkele partijen haaks tegenover elkaar, terwijl ze een zaak proberen op te lossen.

Ook is er namens het ArtEZ een podcast en de videoreeks Verhalen van nu beschikbaar. Deze creatieve uitingen van een bijzondere en getalenteerde groep mensen zijn allemaal online terug te bekijken.

6. Donderdag Verwonderdag

De Donderdag Verwonderdag is een initiatief van Spot Groningen, de organisatie achter de Stadschouwburg en De Oosterpoort in Groningen. Elke donderdag om 18.00 uur wordt er een voorstelling van alle deelnemende gezelschappen en geselecteerde theaters op de Facebookpagina gepost. Denk hierbij aan een musical, een voordracht, een concert of bijvoorbeeld Pinkpop. Sommige uitzendingen zijn terug te bekijken via de website.

7. Concerten van het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds

Het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds heeft meerdere liveconcerten gepubliceerd. Je kunt genieten van heerlijke muziek en van de verhalen achter de mensen of het muziekstuk. Al deze concerten (van maart, april en mei) zijn terug te vinden op de website en vanaf deze maand gaat dit initiatief door op maandelijkse basis.

8. De online Lunchbreak

Wat is er nou leuker dan tijdens je pauze naar een mooi concert te gaan kijken? Dat is precies het idee dat concertzaal De Doelen voor ogen had tijdens het bedenken van de online Lunchbreak. Omdat de eerste reeks van de lunchconcerten een grote hit was, is er ook een nieuwe reeks opgenomen in samenwerking met North Sea Around Town. Al deze swingende muzikale hits zijn terug te vinden op hun website en zijn het ideale vermaak voor jouw lunchtijd.

9. Foto’s van unieke momenten

Het Nederlands Fotomuseum heeft een online selectie foto’s van bijvoorbeeld architectuur samengesteld die beschikbaar is voor iedereen. De foto’s hebben elk een bijzonder verhaal te vertellen. Deze online tentoonstelling biedt een wereld aan unieke momenten en aparte personen die gefotografeerd zijn.

10. Verhalenreis

Reis je mee met de verhalendame? Deze speciale reis is voor kinderen vanaf 8 jaar en is een initiatief van het Kinderboeken Museum. In de video’s wordt een kort voorproefje van een spannend kinderboek verteld, waardoor kinderen geprikkeld worden om zelf verder te lezen. Een aanrader als je wilt dat je kind meer in de boeken duikt.

11. Musea in gebaren

Tijdens de interactieve video’s van Musea in gebaren word je meegenomen langs tal van mooie kunststukken en verhalen aan de hand van gebarentaal. Altijd al meer willen weten over een bepaald kunstwerk en hoe dit verhaal wordt verteld in gebarentaal? Neem dan een kijkje op de website.

12. Online Museum Arnhem

Wil jij je kunstkennis vergroten? Dan zijn de video’s van Museum Arnhem misschien wel iets voor jou! Deze mini-colleges van gastdocent Jochem van Eijsden gaan over zijn zoektocht naar kunst tot en met 1900.

Al deze mooie verhalen van Arnhem en omstreken komen tot leven in video’s. Of je nou uit de buurt komt of niet; de beelden bieden een unieke kijk op de welbekende stad én haar cultuur.