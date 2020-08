’Mijn grootste angst is dat ik geen kind kan opvoeden’

Ze werd bekend door haar boek Francien laat je tieten nog eens zien, waarna ze zich ontpopte tot ervaringsdeskundige op het gebied van sexting. Net zo open is Francien Regelink (33) over een ander deel van zichzelf: de diagnose ADHD, die ze pas op haar 27e kreeg. In haar nieuwste boek DRUKS laat ze niets onbesproken, van de angst om voor dom te worden versleten tot drugs, seks en kinderwens. We legden haar zes van haar eigen quotes voor.