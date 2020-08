’Geweldig om opeens met onze moeder te praten over vulva’s’

Krista en Marcelle Arriëns

Voordat jouw fantasie met jou op de loop gaat; Sekszusjes TV is geen polderporno of smakeloos vermaak. Het gaat hier om de YouTube-hit van de VPRO, gemaakt door zussen Krista (31) en Marcelle (29) Arriëns die op een heel persoonlijke manier met jongeren over seks praten. Sekszusjes TV bestaat ruim een jaar en is bedacht en gemaakt door de twee vrouwen en Marcel van der Velde.