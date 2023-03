’Hoezo werd ik uitgemaakt voor golddigger?’

Hij is 24 jaar ouder dan ik.

In december werd er een interview gepubliceerd in De Telegraaf naar aanleiding van mijn boek en rolverdeling thuis. In het interview werd mijn leeftijd geplaatst en die van mijn partner. 24 jaar leeftijdsverschil.

Het artikel werd gedeeld op Facebook en het ging los in de comments:

’Ze is zeker met hem voor zijn creditcard.’

’Daar heb je weer zo’n golddigger!’

’Die man is 24 jaar ouder... we weten ook meteen de reden waarom ze bij hem is 😂’

Stereotypering

Het is grappig, hoe een groot leeftijdsverschil tussen man en vrouw nog steeds wordt geassocieerd met deze aannames. Simpelweg omdat mijn partner ouder is dan ik, wil dat direct zeggen in de maatschappij dat ik als vrouw niet voor mezelf kan zorgen.

De comments stroomden vol en ik stopte maar met kijken. Het meest ironische was namelijk dat het artikel over mijn boek ging. Een boek met als boodschap aan vrouwen om altijd te zorgen dat je voldoende geld verdient én financieel onafhankelijk bent.

Daar pleit ik al jaren voor.

Financiële onafhankelijkheid

Ik ben er namelijk heilig van overtuigd dat ondanks de loonkloof en ongelijkheid in de maatschappij je als vrouw nog steeds meer kan verdienen dan een man.

Een vrouw kan zélf mogelijkheden voor zichzelf creëren. Stop met het aannemen van het slachtofferrol. Quit the pity parties, zoals ik in mijn boek schreef.

En daar ben ik dan...

Een jonge vrouw van 28. Met een inkomen van heb-ik-me-jou-daar die vrouwen aanspoort om financieel onafhankelijk te zijn en haar eigen bonen heel goed zelf kan doppen.

...om in de comments uitgemaakt te worden voor golddigger.

Simpelweg omdat ik verliefd werd op iemand die ouder is dan ik.

Zo zien we maar weer: we hebben nog een lange weg te gaan.

