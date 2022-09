Dagboek van een minnares deel 357: ’Wat heb je vandaag voor slipje aan?’

Buitenland

Jeroen (48) wil mobieltje uit rioolput vissen maar bekoopt dat met zijn leven: ’Hij was héél voorzichtig’

In de nacht van zaterdag op zondag is de 48-jarige Jeroen De Smet uit Sint-Maria-Oudenhove een tragische dood gestorven. Na een avondje uit verdronk hij in een rioolput toen hij zijn gevallen mobiel wilde opvissen. „Onze Jeroen was héél voorzichtig”, zegt zijn moeder. „Hij reed zelfs niet met de aut...