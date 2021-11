Daghoroscoop 23 november - Begin geen affaire op het werk, Vissen

VANDAAG JARIG

De kosmos steunt je komend jaar in tal van opzichten. Een prima periode om met een nieuw project te beginnen en uitdagingen niet uit de weg te gaan. Het kan tot je doordringen dat je in financieel opzicht op het verkeerde paard hebt gewed. Je zult een aantal fouten moeten corrigeren.

RAM

Het trage verloop van een juridische procedure kan frustreren. Dring bij je advocaat op spoed aan; vergeet niet dat mensen die het meeste lawaai maken doorgaans ook de meeste aandacht krijgen. Richt je op professionele vooruitzichten.

STIER

Met een positieve uitstraling beïnvloed je de anderen om je heen. Heb je bepaalde mensen niet te serieus genomen? Met een lichtvoetiger benadering komt zowel je professionele als persoonlijke relatie beter uit de verf.

TWEELINGEN

Probeer er het beste van te maken als je door omstandigheden afscheid moet nemen van een partner of collega. Niets duurt eeuwig. Als je je ontvankelijk opstelt, staat het leven niet stil. Stop je energie in zaken die dat waard zijn.

KREEFT

Rust zal vandaag een welkome onderbreking zijn van recente drukte. Zoek een stil plekje als je creatief bent, dan kun je iets prachtigs maken dat alom bewonderd zal worden. Vier liefde die bloeit en schoonheid in al haar facetten.

LEEUW

Er kan een eind komen aan een relatie en misschien is dat maar goed ook. Je kunt onbewust iets hebben gedaan wat de ander hoog opneemt en als zoiets eenmaal gebeurt, zal het vaker gebeuren. Combineer geen liefde met vriendschap.

MAAGD

Houd familie en je geliefde nu liever gescheiden, ook al kunnen ze normaal goed met elkaar overweg. De neuzen staan niet in dezelfde richting en ruzie lijkt onvermijdelijk. Iemand die doorgaans jouw kant kiest, heeft nu andere voorkeuren.

WEEGSCHAAL

Tijdens een bespreking kunnen je gedachten afdwalen naar romantischer contreien. Vertrouw niet op je geheugen, want dat kan je pijnlijk in de steek laten. Maak aantekeningen of raadpleeg naderhand die van een collega.

SCHORPIOEN

Emoties kunnen hoog oplopen als iemand erg vervelend wordt. Tel tot 10 voor je reageert op een opmerking die je haren overeind blazen. Reken op een positieve reactie als je een manuscript naar je uitgever hebt gestuurd.

BOOGSCHUTTER

Trek je niet elke opmerking persoonlijk aan en hecht minder waarde aan hetgeen anderen zeggen. Accepteer kritiek van mensen die je respecteert. Stel je flexibel op; een invitatie kan ervoor zorgen dat je je koffer pakt.

STEENBOK

Je ontdekt dat iets waardoor je ooit werd gekwetst er nu in het geheel niet meer toe doet. Dat geeft rust. Vanmiddag kan er onverwacht veel beslag op je worden gelegd. Schenk extra aandacht aan je uiterlijk.

WATERMAN

Begin een cursus die je kennis op een hoger plan brengt. Ook het vergroten van je sociale kring is belangrijk. Hoewel je wel eens klaagt dat het onderhouden van vriendschappelijke relaties tijdrovend is, ben je ook graag populair.

VISSEN

Werk kan veeleisend zijn en de relatie met meerderen onder druk zetten. Het kan je zwaar vallen je neer te leggen bij beslissingen die van hogerhand worden opgelegd. Bedenk een compromis. Begin geen affaire op het werk.

