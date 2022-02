Ben jij blij dat we weer teruggaan naar het oude normaal?

Comfortabel

Overvolle restaurants, volgeladen bussen, meer zwetende sporters om je heen. En dat volgende week allemaal zonder mondkapjes of anderhalve meter afstand. Aan de ene kant fijn natuurlijk, geen gehijg onder dat mondkapje dat je net niet vaak genoeg wast of weggooit. Maar zijn we ons onder dat mondkapje misschien toch comfortabel gaan voelen tijdens de pandemie?

Rijskoverheid

De overheid versoepelt in drie fases. Afgelopen week gingen er al versoepelingen in voor de horeca: de deuren hoefden pas om 1 uur ’s nachts dicht. Op 25 februari, de start van de laatste fase, komen er nog meer versoepelingen aan. Dan vervalt de anderhalve meter afstand en de mondkapjesplicht, en zijn er helemaal geen vroegere sluitingstijden meer voor de horeca evenementenbranche. Ook wordt testen voor toegang verplicht bij binnenlocaties waar meer dan 500 mensen aanwezig zijn.

Mondkapjesfan

Dat de mondkapjesplicht eraf gaat betekent natuurlijk niet dat een echte mondkapjesfan deze nooit meer mag dragen. We dragen dat ding nu al zo lang, dat je heus niet scheef aangekeken zou worden als je hem op het station of op een verjaardag toch op wilt houden.

Maar zullen we ons gelijk weer gerust voelen in volle ruimtes? Of wordt het toch (eerst) wat ongemakkelijk als we dichterbij leunen om iets aan een collega te vragen? Misschien blijven we ons altijd wel een beetje opgelaten voelen om geen anderhalve meter afstand te houden in de supermarkt en de concertzalen. Of pakken we ons sociale leven weer op zonder enig moment van zorgen? Dat kan natuurlijk ook.

Om te juichen

Maar, of je je nou veiliger voelt op anderhalve meter of niet: het is voor velen vast een genot dat we weer tot laat uit eten kunnen en iets minder vaak thuis hoeven te werken. En dat het evenement waar we twee jaar geleden een kaartje voor kochten eindelijk door kan gaan, is natuurlijk ook om te juichen.

Reacties

Asha ten Broeke schrijft over de dubbelzinnige maatregelen. Voor sommigen zijn de maatregelen namelijk fijn maar anderen leven nog steeds in angst.

Yvette vindt het maar al te gezellig dat de maatregelen verdwijnen, zij kijkt ernaar uit om ouderen weer te zien in het buurtrestaurant.

Enya is nog angstig voor de versoepelingen, maar geeft toe toch ook wel heel blij te zijn met het vervallen van de maatregelen.

Deze vader op Twitter vindt het toch nog wat onwennig in de bioscoop, nu dat de maatregelen vervallen. Maar popcorn maakt alles beter.

Praat mee

