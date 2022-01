Waarom doen we zo moeilijk over naakt?

De betreffende naaktfoto’s zijn op Instagram 1,9 miljoen keer geliked. De reactie-functie heeft ze uitgeschakeld en onder de post schrijft ze dat ze de ‘energie’ als ‘vrije vrouw’ nog nooit zo goed voelde. Hiermee doelt ze op het einde van dertien jaar onder curatele staan van haar vader, volgens De Telegraaf. Ondanks dat ze de reacties op Instagram heeft uitgeschakeld, kan ze op social media op veel kritiek rekenen.

Reacties

Op Twitter gaan eveneens sterke meningen rond over Britney. Twitteraar Daisy vindt dat je als moeder geen naaktfoto’s moet plaatsen op social media.

Twitteraar Femo sluit zich aan bij Daisy.

Twitteraar Vincent voorspelde gisteren al dat haar foto’s wereldnieuws zouden worden en hij heeft nog gelijk gekregen ook.

Normaal

Ook in Nederland hebben we een aantal influencers die niet moeilijk doen over een beetje naakt. Marie Lotte zegt op Instagram bij een foto van zichzelf in alleen ondergoed: „Je bent goed genoeg. Je hoeft niet anders of beter. Je bent al perfect.” Ook Lotte van Eijk en Linda de Munck poseren regelmatig zonder kleren op hun Instagram.

Praat mee

Wat is jouw mening? Vind jij dat we tegenwoordig te moeilijk doen over bloot? Vind jij dat iedereen de vrijheid heeft om te posten wat hij of zij wil? Of vind je dat naaktfoto’s delen op social media te ver gaat? Praat mee via onze Facebookpagina!