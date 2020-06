Daghoroscoop 27 juni

VANDAAG JARIG

Emotioneel evenwicht is belangrijk voor de Kreeft; span u in om positief en vrolijk in het leven te staan en mijd deprimerende situaties als de pest. Meditatie kan daarbij helpen. Een goed dieet is van belang, eventueel onder leiding van een deskundige; een kleine wijziging kan al voldoende zijn.

ZONDAG JARIG

De nadruk zal komend jaar liggen op persoonlijke veranderingen, vrienden en clubactiviteiten, occulte interesses en seks. U zult meer gericht zijn op anderen en hun welzijn, dan op eigen verlangens en wensen. Spaar uw lever en train uw bovenbenen, dat is ook goed voor uw rug.

RAM

Breng zoveel mogelijk tijd door met beminden of zorg dat u samen bent met degene op wie u verliefd bent. Werk aan een gemeenschappelijk plan waarbij u elkaar kunt inspireren of geniet samen van alles wat lekker en leuk is.

STIER

Gevoel voor humor zal van pas komen. U kunt geprezen worden voor een project dat onlangs gereed kwam en u zult meer geld kunnen uitgeven dan anders. Wees niet verlegen als u voor publiek of in een tv- uitzending terecht komt.

TWEELINGEN

Tracht een misverstand met uw partner zo snel mogelijk op te heffen. Vergeef en vergeet, dat is makkelijker dan te trachten uw gelijk te halen. In uw loopbaan kan uw doel veranderen als u meer tijd met beminden wilt doorbrengen.

KREEFT

Blijf eens rustig thuis. Verwen uzelf en geniet van uw omgeving. Ga winkelen of bezoek een museum en haal lekkere dingen in huis. Nodig vrienden uit voor een barbecue of brunch en geef de aanzet tot een intelligent gesprek.

LEEUW

Bevredig uw hang naar schoonheid; pak pen of penseel, borduur- of breinaald en maak iets waaraan u plezier beleeft. Gebruik uw fameuze talent om dingen waar u geen zin in of belangstelling voor hebt, te ontwijken.

MAAGD

Een ideaal weekend voor een creatief project. Speel met materialen en kleuren; u kunt er geld mee verdienen. Gezien uw vredelievende aard zal het u niet deren als familie of vrienden niet vinden wat u van iets of iemand vindt.

WEEGSCHAAL

Het zal u goed doen tijd met vrienden door te brengen. Uw optimisme maakt u prettig in de omgang. Met uw artistieke oog kunt u anderen helpen een creatief project te lanceren. Wees gul met uw tijd maar geef geen geld.

SCHORPIOEN

Richt u op de toekomst; Bedenk wie u kan helpen datgene te bereiken wat u voor ogen hebt. Kies voor een ongewone aanpak om concurrenten af te troeven. Luister naar een oudere maar laat u niet ontmoedigen.

BOOGSCHUTTER

Geef uw artistieke gevoel meer ruimte; implanteer het in elk van uw bezigheden. Laat u inspireren door uitheemse kleuren en invloeden. Als u op reis gaat kunt u interessante avonturen beleven en dingen meemaken.

STEENBOK

Plan uw volgende vakantie. Praat met mensen die de bestemming van uw keuze al eens bezochten of oriënteer u op het internet. Goed voorbereid geniet u het meeste. Investeer ook tijd in uw financiële toekomst en uw oude dag voorziening.

WATERMAN

Maak er een gezellig weekend van met uw geliefde. Verwen uw dierbaarste en uzelf en trek er op uit, de natuur in. Huur een paard of een fiets, ga zeilen of neem les in iets wat u niet eerder hebt gedaan. Open uw hart voor geluk.

VISSEN

Steek een deel van het weekend in uzelf; ga naar de kapper, vul uw garderobe aan. Een mooi moment om eens een andere stijl te proberen. Vraag daarover niet het advies van uw partner als deze niet van veranderingen houdt.