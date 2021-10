Daghoroscoop 27 oktober - Blijf eerlijk, Tweelingen

VANDAAG JARIG

Met Saturnus in je horoscoop kan vanaf december dit jaar de gezinssituatie een zware last worden doordat verantwoordelijkheden toenemen. De verandering die jouw omgeving heeft ondergaan de laatste jaren, kan onder meer te maken hebben gehad met kinderen die tumultueuze levens leidden.

RAM

Impulsief kun je een ingrijpend besluit nemen. Een uitgelezen dag om te solliciteren als je zonder werk zit. Je zult ontdekken dat je op de juiste plaats en op het juiste moment je kwaliteiten tentoon kunt spreiden. Doe het zonder hulp.

STIER

Er kan van alles gebeuren en dat zul je leuk vinden. Misschien verandert je partner van baan of heb je een briljant idee voor je werkgever, die je daar royaal voor zal belonen. Je bent slimmer dan je denkt, je hoeft het slechts te bewijzen.

TWEELINGEN

Blijf eerlijk, dat is het beste. Doe niet alsof je het onmogelijke tot stand kunt brengen. Het winnen van vertrouwen is belangrijker dan indruk maken. Sta open voor de dingen die komen; hulp is beschikbaar en problemen zijn oplosbaar.

KREEFT

Een sfeer van rebellie en vrijgevochtenheid zal het moeilijk maken om met anderen tot overeenstemming te komen. Misschien is je hang naar onafhankelijkheid wat overdreven. Vel niet te snel een oordeel over een nieuweling.

LEEUW

Je bent toe aan verandering. Toon initiatief. Er is een goede kans dat een plotselinge stroom van informatie nieuwe deuren voor je opent. Sta klaar om snel te reageren. Dit is niet het moment om rustig af te wachten.

MAAGD

Probeer eens iets te schrijven als je zin hebt in een nieuwe uitdaging. Je zult merken dat je niet verlegen zit om ideeën. Je bent geïnspireerd en communicatie wordt begunstigd. Door de juiste snaar te raken kan liefde groeien.

WEEGSCHAAL

Omdat je in de juiste stemming bent kun je geld verdienen met een idee. Je fantasie komt op gang en je communiceert doeltreffend. De beste ideeën ontstaan als je alleen bent. Financieel kunt je geluk hebben; sla je slag.

SCHORPIOEN

Onderschat je tegenstanders niet. Je zult alle trucjes moeten toepassen om een debat of deal te winnen. Niet iedereen is even openhartig en over bepaalde onderwerpen weet je niet alles. Val niet ten prooi aan iemands sluwheid.

BOOGSCHUTTER

Het geluk is met je als je alleen werkt en je succes zal indirect afstralen op anderen. Je kunt met je werk en betrokkenheid veel voor mensen doen. Nu je geïnspireerd bent, ben je klaar voor elke uitdaging.

STEENBOK

Een prima dag om met vrienden af te spreken; doe samen iets voor een goede zaak. Je zult je scherper dan anders bewust zijn van je rol in de samenleving. Sluit je aan bij mensen met eenzelfde levensvisie. Bemoei je niet met geld.

WATERMAN

Een prima dag voor je carrière. Je kunt geluk hebben, wat voor werk je ook doet. Stuur je cv naar een bedrijf waarvoor je zou willen werken, als je zonder werk zit. Volharding zal succesvol zijn. Toon initiatief en leiderschap.

VISSEN

Rust is niet voor je weggelegd. Er lijkt sprake van een nieuwe prikkeling of verandering. Sta klaar om in actie te komen en de kansen die het leven biedt te grijpen. Je kunt iets leren waaraan je veel zult hebben. Durf anders te zijn.

