Recept: Roze soep met komkommer en dille

Benodigdheden soep

3 middelgrote bieten, gekookt, gepeld en in stukken

500 ml kefir (of karnemelk)

scheutje wittewijnazijn (eventueel)

1 komkommer, zonder zaadlijst, in kleine blokjes

2 eieren, hardgekookt, gepeld en in plakjes

6 radijsjes, in dunne plakjes

100-125 ml crème fraîche

2 el fijngeknipte bieslook

2 el fijngehakte dille

Bereidingswijze soep

Stap 1

Doe de stukken biet samen met de kefir of karnemelk in de blender en pureer glad. Of doe ze in een maatbeker en pureer met de staafmixer.

Stap 2

Proef de soep en maak pittig op smaak met zout en peper. Misschien is het nodig om nog een paar druppels azijn toe te voegen, afhankelijk van de zuurgraad van de kefir of karnemelk. Schep de blokjes komkommer door de soep. Zet een paar uur in de koelkast om ijskoud te worden.

Stap 3

Verdeel de soep over 4 diepe borden. Leg in elk bord een paar plakjes ei, een paar plakjes radijs en een lepel crème fraîche. Bestrooi met bieslook en dille.

Als dit naar meer smaakt...

Ook zin gekregen in soep? Dan is deze soep met linzen, wortel en sinaasappel misschien iets voor je! Of ben je helemaal weg van bieten? Probeer eens deze bietensalade.

Dit artikel staat in het nieuwe VROUW Magazine (iedere zaterdag bij De Telegraaf). Als premiumlid kun je het ook (soms al eerder) online lezen.