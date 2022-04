Hoe zit het nu echt met IVF?

Wat is IVF?

IVF is de afkorting voor in vitro fertilisatie. Het is een voortplantingstechniek waarbij één of meerdere eicellen buiten het lichaam worden bevrucht door iedere eicel in een schaaltje te plaatsen met een groot aantal zaadcellen. De zaadcel die de eicel het eerst weet te bereiken, bevrucht de eicel zodat er een embryo ontstaat. Wanneer er embryo’s ontstaan kunnen deze teruggeplaatst worden in de baarmoeder. Nap: „IVF staat ook wel bekend als reageerbuisbevruchting. In eerste instantie was de techniek bedoeld voor vrouwen met afgesloten eileiders. Het bleek heel succesvol en in de loop van de tijd is het ook bij andere oorzaken van verminderde vruchtbaarheid toegepast. Als we niet weten waarom iemand niet zwanger wordt, gebruiken wij na een bepaalde periode eigenlijk altijd IVF.”

„Zo passen we het bijvoorbeeld toe bij vrouwen die last hebben van endometriose, maar ook bij vrouwen wiens partner zaad heeft van slechte kwaliteit. Daarbij gebruiken we een andere vorm van IVF, namelijk ICSI (Intra Cytoplasmatische Sperma Injectie). Wat inhoudt dat er één zaadcel in de eicel wordt gebracht, die de eicel dan kan bevruchten. Hiervoor proberen wij altijd de snelste zaadcel te gebruiken”, aldus Nap.

Hoe ziet een IVF-traject eruit?

Een IVF-behandeling bestaat uit verschillende fases. „Allereerst remmen we de activiteit van de eigen geslachtshormonen. Daarna stimuleren wij door hormonale inspuitingen de eierstokken om verschillende eicellen te laten rijpen. Normaliter rijpt er maar één eitje per cyclus, maar door de medicatie zullen er meerdere eitjes tegelijk rijpen. Na ongeveer twaalf tot vijftien dagen zijn de eitjes groot genoeg en kunnen ze geoogst worden. Met een punctie zuigen wij als het ware alle eicelblaasjes leeg. In het vocht in de eicelblaasjes bevindt de eicel zich. Vervolgens worden de eicellen en zaadcellen samengebracht in een laboratorium. Per keer wordt er een embryo teruggeplaatst in de baarmoeder. In totaal duurt een IVF-behandeling zes tot tien weken.”

„De kans op een doorgaande zwangerschap is bij de eerste terugplaatsing zo’n 20 tot 30 procent. Het gebeurt vaak dat er bij de eerste behandeling meerdere goede embryo’s te zien zijn. Als er mooie embryo’s overblijven, bewaren we deze in een speciaal soort diepvries. Deze kunnen dan altijd later worden teruggeplaatst en zullen dan ook onder de eerste IVF-poging vallen. Wanneer je deze ingevroren embryo’s ook meeneemt in het slagingspercentage, zien wij dat ongeveer de helft van de vrouwen zwanger wordt tijdens een IVF-poging.”

Wordt een IVF-traject helemaal vergoed?

De eerste drie IVF- of ICSI-behandelingen worden volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Je betaalt wel nog het eigen risico. „Je krijgt drie behandelingen per doorgaande zwangerschap vergoed. Dat betekent dat je na een zwangerschap weer recht hebt op drie pogingen. In Nederland doen we IVF tot en met 42 jaar. Daarna wordt het niet meer vergoed. We kijken dan wel altijd nog of een behandeling eventueel nog zinvol zou kunnen zijn. Wij geven bijvoorbeeld geen IVF meer als blijkt dat de kans op zwangerschap vrijwel nihil is, bijvoorbeeld als de hormoonwaardes van een vrouw heel ongunstig zijn, wat wijst op uitgeputte eierstokken”, vertelt Nap.

Wat zijn de bijwerkingen van IVF?

In de tweede aflevering van The Kardashians geeft Kourtney aan dat zij door het IVF-traject in de menopauze is gekomen. Is dit ook hoe medici dit beschrijven? Nap: „Tijdens het traject krijg je medicijnen, waardoor het lijkt alsof je tijdelijk in de menopauze komt. Het heeft dezelfde kenmerken als de menopauze, maar als het medicijn is uitgewerkt, verdwijnen deze kenmerken ook meteen. Daarom beschrijven wij het zelf nooit als de menopauze.” Veel voorkomende bijwerkingen die aan de medicijnen worden gelinkt zijn: een opgezette of gevoelige onderbuik, stemmingswisselingen, opvliegers, vermoeidheid en hoofdpijn.

Door IVF kan ook het overstimulatiesyndroom optreden. Door de hormoonbehandelingen ontstaan er veel eiblaasjes, waardoor de eierstokken extra vergroot worden. De bloedvaten in de eierstokken kunnen hierdoor vocht en eiwitten gaan lekken. Dit kan in de buik terechtkomen en voor sterke gewichtstoename, buikpijn, misselijkheid en een opgezet gevoel zorgen. Het syndroom zal in de meeste gevallen vanzelf overgaan. Het helpt als je voldoende rust, beweegt en water drinkt. In sommige gevallen moet iemand met een overstimulatiesyndroom opgenomen worden in het ziekenhuis voor behandeling.