Mariëlle ging met haar ouders op vakantie: ’Mijn vluchtplan lag klaar’

Daar moest verandering in komen, besloot ik een jaar geleden. Gelukkig reageerden mijn ouders ook positief op mijn voorstel om langs te komen in Port Grimaud - een schattig klein dorpje vlakbij Saint-Tropez aan de Côte d’Azur - waar de reis dit jaar naartoe ging. Voor de zekerheid maakte ik een back-up plan, want vooral tussen mijn moeder en mij kan het af en toe flink botsen. Als (bijna) dertigjarige twee weken lang 24/7 met je ouders optrekken, is bijna vragen om problemen, dus vliegen deed ik via Nice. Mocht ik mijn ouders dan beu zijn - of zij mij, ook niet ondenkbaar - dan zou ik me daar prima in mijn eentje kunnen vermaken.

Prullenbak

De lichte twijfel die ik vooraf voelde, verdween als sneeuw voor de zon op het moment dat ik mijn moeder na een vlieg-, trein-, en busreis met een grote glimlach op haar gezicht bij de ingang van de camping zag staan. Bij de camper zat mijn vader op zijn gemakje een boek te lezen. Toen ik eenmaal had ingecheckt, mijn tent had opgezet en onderuit zakte op mijn campingstoeltje, keek ik eens goed om me heen. Nostalgie! Hoewel ik het niet direct uitsprak, gooide ik mijn vluchtplan diezelfde avond de prullenbak in.

In de tien jaar dat ik niet ben mee geweest, is er een hoop veranderd. Of beter gezegd: ík ben flink veranderd. Vroeger schaamde ik me voor zo’n beetje alles wat mijn ouders deden. In ‘gewone’ kleding met de fiets naar een luxe stad als Saint-Tropez vond ik een schande. Nu nam ik zonder erbij na te denken plaats op het zadel. De zelf gesmeerde broodjes op het strand, die vroeger het stempel ‘gierig’ kregen, hapte ik tevreden weg. Met een rol wc-papier onder mijn arm naar het toiletgebouw lopen vond ik nog steeds te ver gaan, maar verder heb ik me werkelijk nergens druk om gemaakt.

Ik liep in mijn bikini over de camping, SUP’te (lees: viel zo’n honderd keer totaal oncharmant in het water voor een vol strand) en waar ik het vroeger iedere avond de hort op wilde, zat ik nu avondenlang te yahtzeeën. Naja, avondenlang… meestal was ik rond een uur of tien, half elf kapot en kroop ik mijn tentje in om de volgende ochtend dromerig naar de zonsopkomst te staren. De twee weken vlogen voorbij en stiekem had ik best nog wel wat langer willen blijven.

Een poosje gelden trof ik online een bucketlist aan met dertig dingen die je voor je dertigste gedaan moet hebben. Daar stond een hoop onzin op, maar wat er wat mij betreft best bij had mogen staan, is: ga als volwassene met je ouders op vakantie.

Mocht je de mogelijkheid hebben, dan kan ik niet anders zeggen dan: DOEN! Dikke aanrader.

