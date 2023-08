’De vloek van de anonieme klachten is over ons land gekomen’

We weten met z’n allen natuurlijk allang dat we niet meer in een rechtsstaat leven. Als je in Nederland populair bent, ben je je leven niet zeker. Dat begon in letterlijke zin met Pim Fortuyn, die z’n populariteit echt met z’n leven moest bekopen, maar daarna kreeg de dader tenminste nog een proces.

„Daar komt het rijtje weer: Marco Borsato, Jeroen Rietbergen, Tom Egbers, Matthijs van Nieuwkerk. Khadija heeft de ‘eer’ tot de weinige vrouwen te behoren.” Ⓒ Carilijne Pieters