Premium Het beste van De Telegraaf

In het nieuws Hiske’s kanker is ongeneeslijk: ’Ik steek mijn kop in het zand’

Door Marieke Pijlman Kopieer naar clipboard

’Waar leef je voor als je niet meer beter wordt?’ Ⓒ Matty van Wijnbergen

Hiske Dibbets (56) uit Amsterdam heeft een mooi gezin, leuk werk en staat midden in het leven als ze de diagnose kanker krijgt en ongeneeslijk ziek blijkt te zijn. Haar leven verandert compleet van de ene op de andere dag, haar toekomst is weg. In haar boek Niet Niks beschrijft ze de impact die de ziekte op haar leven heeft.