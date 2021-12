Bianca (48): ’Ik ben niet mijn handicap, ik ben veel meer dan dat’

Voel je je zo jong/oud als dat je bent?

„Nee, ik voel me eerder vijfendertig. Ik heb de energie en het enthousiasme van een jonge meid, maar ik heb ook de bewustwording en het verantwoordelijkheidsgevoel dat bij mijn leeftijd hoort. Door de juiste balans in persoonlijke eigenschappen voel ik me geen vijftig, maar eerder dertig.”

Wat is jouw beautygeheim?

„Een beautygeheim heb ik niet echt, maar ik vind het wel belangrijk om mezelf goed te verzorgen. Mijn gezicht reinig ik altijd met gezichtsreinigingsdoekjes, nooit met water en al helemaal niet met zeep. Vroeger gebruikte ik dagelijks make-up, maar tegenwoordig enkel een klein beetje als ik een feestje heb. Ik draag dan lichte oogschaduw, eyeliner en lipgloss.”

Waarvan ga jij stralen?

„Kiezen om gelukkig te zijn. Ik kies er bewust voor om de leuke kanten van het leven te zien. Natuurlijk heb ik ook verdriet, maar ik laat me er niet in meeslepen. Toch is mijn leven niet altijd even makkelijk geweest. Ik ben geboren met een aangeboren heupafwijking, waardoor ik moeilijk loop. Uiteindelijk heb ik daarom aan beide kanten een kunstheup gekregen. Toen ze in 2012 aan de linkerkant de tweede kunstheup plaatsten is een zenuw kapotgescheurd. In 2018 gebeurde hetzelfde aan de rechterkant. Sindsdien worden de impulsen vanuit mijn hersenen niet goed doorgestuurd naar mijn voeten. Het geeft behoorlijk veel pijnklachten, waarvoor ik dagelijks stevige pijnstilling gebruik en ik heb extreme functiebeperking, waardoor ik vanaf mijn 38ste in een rolstoel zit. In huis kan ik nog kleine stukjes lopen, maar daar blijft het ook bij.”

„Door mijn beperking – al noem ik het liever een uitdaging - was het extreem moeilijk om een baan te vinden. Ik denk dat ik wel honderd keer heb gesolliciteerd. Bij sollicitaties werd ik steevast afgewezen, zelfs als ik eigenlijk overgekwalificeerd was. Jarenlang heb ik enkel vrijwilligerswerk kunnen doen. Waarschijnlijk waren veel werkgevers bang dat ik vaak ziek zou zijn. Gelukkig heb ik sinds een aantal weken eindelijk een werkgever gevonden die verder kijkt dan mijn rolstoel, maar het is een lange weg geweest. Dit proces heeft een enorme impact gehad op mijn zelfvertrouwen. ”

Schatten mensen jou op de juiste leeftijd?

„Meestal word ik halverwege de dertig geschat, maar dat zal niet lang zo blijven. Ik word steeds grijzer, dus mijn haren gaan mij op een gegeven moment verraden. Mooi grijs is niet lelijk, dus ik ga ook niet met verf in de weer. Ik laat het gewoon langzaam uitgroeien. Sowieso ben ik niet zo bezig met uiterlijke schoonheid of leeftijd. Als je opgroeit met een handicap zijn zulk soort dingen bijzaak.”

Wat vind je het mooiste aan jezelf?

„Mijn vrouwelijke figuur. Door mijn volle billen en borsten voel ik mij op en top vrouw. Ik kleed me naar mijn figuur, waardoor mijn vrouwelijke vormen goed uitkomen. Wanneer mannen ernaar kijken, heb ik daar totaal geen probleem mee. Als je ze hebt, mag je er ook trots op zijn, toch!?”

Waarmee ben je minder blij?

„Mijn loopje. Ik loop namelijk ontzettend moeilijk en mank. Het overgrote deel van de dag zit ik in mijn rolstoel, maar ik kan me nog steeds irriteren als ik mezelf zie lopen. Dat klinkt misschien gek, want ik heb mijn handicap helemaal omarmt, maar ik zou het verschrikkelijk vinden als iemand mij dan bijvoorbeeld filmt.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Ik denk dat je dat nooit bent, maar ik zit wel op de juiste route. Mijn nieuwe baan geeft mij goede hoop voor de toekomst. Het is een persoonlijke overwinning, maar ik wil nog veel meer bereiken. Ik zou bijvoorbeeld graag andere mensen met een beperking willen helpen die tegen dezelfde problemen aanlopen, zodat het voor hen makkelijk wordt om een baan te vinden. Door de huidige participatiewetgeving viel ik elke keer tussen wal en schip, terwijl ik gewoon volledig wil meedraaien in een team, net als iedereen. Ik hoop hier in de toekomst op kleine of grote schaal verandering in aan te kunnen brengen.”

Heb je een levensles?

„Veel mensen zeggen; jij bent gehandicapt. Nee, ik ben Bianca en ik héb een handicap! Men is geneigd om eerst naar de beperkingen te kijken, maar probeer juist te focussen op wat mogelijk is. Ik ben niet mijn handicap. Nee, ik ben veel meer dan dat. Je kracht en je talent, dat is wie je bent! Mijn talent is voor de maatschappij jarenlang ondergeschikt geweest aan mijn wielen, maar ik heb keihard gewerkt en eindelijk word ik gezien voor wie ik ben.”

