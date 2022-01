Hier worstelt hij mee: ’Ik durf geen seks te hebben zonder viagra’

Binnenland

Dit zijn de eerste baby’s van 2022

Het nieuwe jaar was nog geen tien minuten oud, of de eerste baby zag al het levenslicht. In de vroege uren van zaterdag werden in het hele land kinderen geboren die zo 2022 voor hun ouders een heel bijzonder jaar maakten. Onder meer Gijs werd verwelkomd: het kindje werd om in het Ziekenhuis Gelderse...