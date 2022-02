Begrijp jij dat supermarkten hun prijzen verhogen?

De vraag naar producten en diensten is hoger dan het aanbod. De grondstoffen die nodig zijn voor voedsel zijn schaars en de vraag naar gas wordt steeds groter. De supermarkten verbruiken veel gas en elektriciteit om producten op een bepaalde temperatuur te houden. Deze stijging van kosten merkt de consument in de prijs die ze betalen voor producten. Daarnaast worden de consumenten ook geraakt door de stijging van gas- en elektraprijzen. En nu de boodschappen ook nog duurder worden krijgen ze nog meer lasten.

Door stijging van de prijzen van grondstoffen, olie en gas werd de inflatie omhoog geduwd. De gas- en energieprijzen waren in december 2021, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek gemiddeld 75 procent hoger dan het jaar daarvoor.

Het is al duurder

Supermarkten hebben afgelopen jaren een goede omzet gedraaid. Dat we allemaal in lockdown zaten en met de feestdagen niet uit eten konden heeft ongetwijfeld een positief effect gehad op de omzet van de supermarkten. Die behoren tot de essentiële winkels en daardoor bleven ze als een van de weinige winkels open. Volgens NielsonIQ haalden supermarkten hiermee in 2020, het eerste coronajaar, een omzet van €44,7 miljard. Dat is een stijging 11,2 procent vergeleken met 2019, het jaar waarin corona voor de meesten alleen nog een biermerk was.

