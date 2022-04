Spijtvideo’s van BN’ers: hebben we een nieuwe trend te pakken?

Schandalen

We kunnen veel over 2022 zeggen, maar niet dat het op het gebied van BN’er-ophef een rustig jaar is. We zijn nog niet op een derde of we hebben al de nodige schandalen de revue zien passeren. Zo wordt Lil Kleine ervan verdacht om zijn verloofde met haar hoofd tussen een autodeur te hebben gestopt, waarop hij in de bak terechtkwam en zat Glennis Grace een tijdje ’in de lik’ op verdenking van een ordinaire vechtpartij in de lokale supermarkt.

Iedereen paparazzi

Dankzij juice channels blijft niets onopgemerkt. Moest je vroeger nét de pech hebben dat fotograaf Edwin Smulders ergens in de bosjes lag als jij je misstap beging, kun je die misstap tegenwoordig maar beter laten. Nowadays is iédereen in potentie namelijk paparazzi. Het komt hoe dan ook uit wat je doet en niet zelden bewezen met foto’s of bewegend beeld ook. En daar gaat dan je toekomst als BN’er. Althans, je blijft nog wel bekend, alleen niet meer vanwege je talent.

Redden

En wat moet je dan, als je voormalige fanschare je ineens uitkotst? Als je wordt gecanceld, omdat je helemaal niet zo’n leuk koddig klein rappertje met een iets te groot ego lijkt te zijn, maar een vrouwenmepper? Of dat je niet zo’n lekker gekke, ietwat grofgebekte zangeres uit Mokum blijkt te zijn, maar een hysterische vrouw die tekeer gaat tegen een minderjarige vakkenvuller? Dan ga je redden wat er te redden valt.

Gekke Henkie

Zo komt het dat we de afgelopen weken getrakteerd zijn op tenenkrommende filmpjes van zowel Lil Kleine als Glennis Grace. Plaatsvervangende schaamte echt, niet om door te worstelen, die monologen. En het voelt ook allemaal zo onoprecht. Het voelt als niets meer dan de schade nog enigszins proberen te beperken. Wij zijn Gekke Henkie niet.

Nieuwe trend

En van die paar dagen achter de tralies is blazende straatkat Glennis écht niet ineens een handtam zachtjes spinnend Perzisch exemplaar geworden. Maar we lijken een nieuwe trend te hebben, wen er maar alvast aan. Inmiddels hebben we ook al een publiekelijke geschreven spijtbetuiging van – vermeend - vreemdganger Charly Luske binnen.

Spijtlied

Laten we ons maar schrap zetten, want ik voorspel nog tal van andere jankvideo’s en Instgramposts met wijze, uiteraard grotendeels door managers ingegeven, woorden van spijt van tal van Neerlands Bekende Mensen. Jeroen Rietbergen, Marco Borsato, Ali B: misschien kunnen die wel met elkaar een spijtlied componeren en inzingen. Hebben we dat drama tenminste in één keer gehad.

Wenkbrauwen

Nee echt, ik geloof het niet, echt niet. Zelfs niet als lichaamstaalexpert Frank van Marwijk in een interview claimt aan Lil Kleines wenkbrauwen te zien dat hij oprecht was. Ze zullen allemaal echt wel spijt hebben, maar dan vooral van de gevolgen van hun daden voor zichzelf. Wanneer ze weer in het zadel zijn geholpen, door fans op handen worden gedragen en het ego weer wordt gevoed met aandacht, zullen ze het fatsoen zo weer kwijt zijn. Maar goed, dan kunnen ze natuurlijk altijd weer een nieuwe #spijtvideo opnemen.