’Ik stoor me niet aan stof, ik ben er Oost-Indisch blind voor’

Heloïse Jonkers (48) Ze is teamleider op een middel-bare school, getrouwd en heeft twee kinderen (25 en 22). Heloïse is dol op schoonmaken.

„Ik heb echt niet het schoonste huis ter wereld, maar ik hou wel enorm van poetsen. Het geeft me ontspanning. Obsessief noemt mijn dochter het. Mijn man vindt me nog net niet manisch. Onlangs had een leerling op de gang overgegeven en dan ben ik de enige van al mijn collega’s die het durft schoon te maken. Zoiets doet me niets.

Vorm van liefde

Mijn zoon woont op zichzelf, bij hem ga ik regelmatig even poetsen. Zie het als een vorm van liefde. Mijn dochter woont bij ons in de tuin en zij kan heel goed tegen rotzooi. Ook haar help ik af en toe een handje. Mijn gezin gedoogt wat ik doe. Zaterdag is poetsdag en dan doe ik het hele huis van boven naar beneden. Ik kan er heel ongemakkelijk van worden als mijn planning in de war wordt geschopt. De rest van de week doe ik ook de ’lopende zaken’, zoals dweilen en stofzuigen. Geen klusje is vervelend, maar dweilen vind ik het leukst. Daarna is het klaar en kan ik even op de bank van het eindresultaat genieten. Dat er meteen iemand op het net schoongemaakte toilet gaat, heb ik liever niet. Maar ja…

Waar de poetsdrift vandaan komt? Mijn moeder kan niet lopen, dus we hadden altijd hulp thuis. Als klein meisje poetste ik dan met die hulp in de vakanties mee. Dat wilde ik zelf. Later ben ik ook gaan schoonmaken tegen betaling. In ons vorige huis hadden we een septic tank, waardoor alle schoonmaakmiddelen biologisch afbreekbaar moesten zijn. In dit huis kan ik weer aan de slag met bleek… heerlijk!”

Sabine de Raaf (48) Ze is beeldend therapeut, woont samen en heeft drie kinderen (13, 8 en 7). Sabine heeft een hekel aan poetsen.

„Een echte poetser ben ik nooit geweest, net als mijn moeder. Ik kan me herinneren dat er altijd stofnesten in ons huis waren – die zie ik in mijn eigen huis ook weer terug. Ik was 15 toen mijn moeder ernstig ziek werd en daardoor heb ik twee jaar moeten helpen in het huishouden. Daardoor kreeg ik er een hekel aan.

Strategie

Toen ik mijn eerste huis kocht, had ik nog wel een strategie. Dan maakte ik op zondag schoon, want dat moest, dacht ik. Na een aantal jaar liet ik dat varen. Schoonmaken kost me meer energie dan het me oplevert. Dat ik hypermobiliteit en artrose heb, werkt niet mee. Ik vind het fysiek ook zwaar. Ik zorg wel altijd dat de keuken schoon is en pak geregeld stoffer en blik, maar stofzuigen gebeurt eens in de twee weken ‒ en niet door mij. Ik heb een hulp die het hele huis aanpakt. Ik dweil alleen functioneel, dus als er iets op de vloer is gevallen.

Ik stoor me niet aan stof, ik ben er Oost-Indisch blind voor. Ik besteed mijn tijd liever aan andere zaken dan poetsen. Een boek lezen of knutselen met mijn dochters, bijvoorbeeld. Als de zon heel laag staat, zie je weleens stofjes door de lucht dwarrelen. Dan denk ik: niet te veel bewegen. Jaren geleden was ik lid van de Club voor Slechte Huisvrouwen op Twitter, ik ben zelfs een keer naar een bijeenkomst geweest. Ik deed daar een tip op die ik nog steeds gebruik: ga met het watje waarmee je je gezicht schoonmaakt ook even door de wasbak. Zo schoonmaken, daar hou ik wél van.”

