Hebben we de coronamaatregelen te vroeg losgelaten?

De afgelopen 24 uur werden er 4609 positieve coronabesmettingen gemeld. Dit zijn er 808 meer dan het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen. Het aantal coronabesmettingen stijgt dus, net zoals het aantal ziekenhuisopnames. De druk op de zorg neemt toe en om deze te verlichten moet er ingegrepen worden, zo vinden verschillende experts. Zij pleiten daarom voor herinvoering van de mondkapjesplicht in binnenruimten, omdat dit de minst ingrijpende maatregel is. Deze maatregel kan daarnaast ook helpen tegen het gewone griepvirus.

Buitenland

In Nederland zijn de mondkapjesplicht en de 1,5 meter afstandsregel eerder dit jaar afgeschaft. Er wordt hier een ander beleid gevoerd dan in veel andere Europese landen, waar nog strengere maatregelen gelden. Zo geldt er in België een mondkapjesplicht bij contactberoepen en moet iedereen 1,5 meter afstand houden. In Frankrijk en Spanje is het verplicht om in binnenruimtes een mondkapje te dragen.

Viroloog Ab Osterhaus vertelde in Goedemorgen Nederland dat hij in Duitsland ziet dat de crisis nog niet voorbij is. Mensen zijn zich nog heel erg bewust van het virus en dragen nog steeds vrijwillig mondkapjes. Volgens hem is dit een groot verschil met de situatie in Nederland, waar na het loslaten van de maatregelen het idee heerst dat de coronacrisis voorbij is. Hij benadrukt dat, ondanks het hoge vaccinatiepercentage, het virus nog steeds verspreid wordt en eventuele nieuwe maatregelen niet uitgesloten zijn.

Meningen

Uit een peiling van EenVandaag blijkt dat de 40 procent van de mensen de 1,5 meterregel terug zou willen. 54 procent van de ondervraagden maakt zich namelijk zorgen over de spreiding van het coronavirus. Van de ondervraagden verwacht 60 procent dat de overheid dit najaar nieuwe maatregelen zal invoeren en 56 procent zou er begrip voor hebben als dit zou gebeuren.

Deze Twitteraar denkt echter dat er geen draagvlak meer zal zijn voor nieuwe maatregelen.

Praat mee

