Een tikkie sturen naar je gasten... Mag dat?

Tonijntartaar en hertenbiefstuk; het was een behoorlijke chique maaltijd die mijn vrienden hadden bereid ter ere van onze al 25 jaar durende vriendschap. Jammer dat het vlees aan de droge kant was en dat onze twee vegetarische kinderen het moesten doen met de sperziebonen en aardappelpuree, maar het ging vooral om de gezelligheid natuurlijk.

Tikkie

Je gaat niet zeuren over de bereidingswijze van een biefstuk als iemand zo z’n best heeft gedaan. En ik had zelf het toetje meegenomen: een behoorlijk heftige trifle, dus verhongeren deden ze niet. We zaten nog niet in de auto onderweg naar huis of ik kreeg al een tikkie: of ik even 30 euro de man wilde overmaken. Met drie kinderen in totaal 150 euro dus…

Natuurlijk heb ik meteen gebeld. Om te beginnen vond ik 30 euro behoorlijk veel voor slecht klaargemaakt eten, zelfs als ik de kosten voor het dessert van de rekening zou afhalen, zoals mijn vriendin suggereerde. En dan had ik ook nog twee kinderen die het grootste deel van de avond zo ongeveer op een houtje hadden moeten bijten. Daarbij: sinds wanneer is het normaal dat je eerst iemand uitnodigt en vervolgens een rekening stuurt?

Bekoeld

Nou, dat gebeurt nog best vaak, want uit een onderzoek van Keukenloods.nl blijkt dat 28% van de mensen jonger dan 30 jaar na een gezellig etentje een deel van de rekening verhaalt op de gasten. Bij de oudere respondenten doet slechts 7% dat.

Ik heb de eer aan mezelf gehouden en het bedrag met pijn in mijn hart overgemaakt. En nee, ik heb er geen kosten afgetrokken voor mijn trifle. Zo zit ik niet in elkaar. Helaas kostte het etentje meer dan alleen geld: de relatie van een kwart eeuw was vervolgens zo bekoeld dat we elkaar nu slechts nog sporadisch spreken. En dat was natuurlijk de grootste kostenpost.

Praat mee

Heb jij weleens een tikkie ontvangen/verstuurd na een etentje in huiselijke kring? Wat vond je daarvan? Praat mee op onze Facebook-pagina!